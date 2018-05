Közgyűlés Sopronban - A város megemeli a jövedelemhatárt

A közgyűlés csütörtöki ülésén minden bizonnyal meg is bízza a folytatással, a tervek szerint 2020 májusáig.



Módosítják a horvát és a német nemzetiségi önkormányzat között a Rejpál-ház hasznosítását tartalmazó együttműködési szerződést. Ennek oka, hogy a német önkormányzat több mint négymillió forintot nyert egy pályázaton, amit az épület felújítására fordít. A bérleti díjból származó – eredetileg fele-fele részben elosztott – bevétel ezért addig a németeket illeti, míg az a ráfordítások összegét el nem éri. Dönt a testület alapítványok támogatásáról, új közterületek elnevezéséről, a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázathoz való csatlakozásról.



Sopron kilép a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata szervezetből, aminek 2009 óta volt tagja. Hogy miért döntenek így, azt az előterjesztés nem írja, talán az ülésen kiderül.



Törvényi kötelezettségének eleget téve a jegyző részletesen beszámol a közgyűlésnek a polgármesteri hivatal tavalyi tevékenységéről, beszámoló kerül a testület elé a tavalyi gyermekvédelmi munkáról, a közalapítványok tevékenységéről, a Technológiai Centrum létrehozásának érdekében pedig a város állami utak ingyenes önkormányzati tulajdonba adását kérelmezi.



Fontos döntés lesz pozitív hatásokkal, ha a pénzbeli és természetbeni ellátások helyi szabályairól szóló rendeletet módosítják. A város tulajdonképpen igazodik az elmúlt évek társadalmi-gazdasági változásaihoz, a minimálbér- és a nyugdíjemeléshez, amikor tizenöt százalékkal megemeli a támogatások egy főre jutó jövedelemhatárát. Eddig egy magányosan élő soproni például csak akkor kérhetett szociális támogatást, ha jövedelme nem haladta meg a 81.225 forintot. Ez a határ most 93.480 forintra módosul. Egy ötfős család esetében pedig a jelenlegi 57 ezer forintos egy főre eső határ változik 65.550 forintra. Holnap a zárszámadás is a közgyűlés napirendjére kerül és az idei költségvetést is módosítják.