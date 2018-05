Köszönet nem mindig jár a házi betegápolónak Ausztriában

Érdemes hajtani? – ebben a témában szeretné megosztani tapasztalatait olvasónk az IngáZónával. Ugyanis 24 órás házi betegápolóként dolgozik évek óta az osztrákoknál. Az idős ellátott egy egyszintes házban lakik és két ápolója is felváltva vele él, egyhuzamban két vagy négy hetet tölt vele.„Feladatunk a beteg ellátása, felügyelete, segítése és a főzés, a ház rendben tartása. Kettőnkkel semmi gond nem is lenne. A beteg gondozása, a háztartás vezetése egy nő számára rutinfeladat. A kolléganőmmel remekül kijövünk, mert a barátnőm. Mikor idekerültem a betegemhez, ő csak feküdt az ágyban éjjel-nappal. Az előző ápolók nem foglalkoztak vele. Kapott enni-inni, mikor kellett – ennyi és nem több. A házban retek, mocsok, mosatlan edények, üres hűtő. Bárhova mentem, a házban kosz volt. Két hetembe telt tisztára varázsolni az ápolói munkám mellett. Mert ugye én ápoló vagyok, azért fizetnek, hogy éjjel-nappal a beteggel legyek" – fogalmazott.„Tehát rendbe raktam mindent, mert csak így lehet dolgozni normálisan. A család egy köszönömmel sem illetett. A betegemet felroboláltam, magyarul kivettem az ágyból, sétáltattam. Most már a városi kávézóba is lejárunk és más helyekre. Ezért se járt köszönöm. A korábbi ápolóknál zacsis cucc volt a menü, én naponta főzök, sütök, ehhez pedig be kell vásárolni. Ezt a család rendezi, hetente egyszer. Listát írunk a váltótársammal, mit szeretnénk, de annak negyedét se veszik meg. Például húst hoznak négy szeletet egy hétre. Osszuk be? Mi nem vásárolhatunk, mert csak az a jó, amit ők vesznek, az olcsó, leértékelt áru. Kaja így épphogy van. Most éppen kong a hűtő az ürességtől és a házi kasszában van ötven cent" – írta a magyar ápoló, aki gondozottjánál a kertet is rendbe tette, mert volt annyi szabadideje és imád kertészkedni. Köszönöm helyett megkapta: „Miért nem minket kérdeztél, hogy megcsinálhatod-e? Senki nem kérte tőled." Holott különben gazban állt volna minden. Még palántákat is cipelt otthonról olvasónk, hogy az idős beteggel együtt nyáron friss zöldségeket is egyenek. „Köszönöm helyett nagy semmi. Bocsánat, annyi volt, hogy a főnököm jelezte, meg van velünk elégedve. Pluszjuttatást nem kapunk. Centre leszámolja a fizetésünket. A havi tízeurós netet is ki kell fizetnünk. Az utazási térítés, amit a munkáltató fizet, épphogy fedezi utazási költségeinket."„Szintén betegápolásban dolgoztam korábban egy kishegyi családi vendéglőben. Az idősebb volt tulajdonost kellett ápolni, ami arról szólt, hogy a gondozás mellett pluszban, ingyen napi kétszer be kellett segíteni a vendéglőben a mosogatásban. A végén már zöldséget pucolni, főzni is kellett és rendelést felvenni. Nagy forgalmú vendéglő volt. Tehát az oldalamon a betegemmel gyűr-tem a vendéglátást, egy fizetésért egyszerre két melót. Mikor felvetettem a pluszpénz kérdését, közölték, hogy nincs rá keret. Egy hónap után megpattantam fizetés után" – írta a magyar munkavállaló, és érthető a döntése.„Ez nem csak egy egyedi eset. Sokan megkérdezik: akkor miért nem váltunk, ha ilyen az osztrákoknál? A válasz egyszerű: mert az esetek nyolcvan százalékában egy másik munkahelyen, egy másik családnál is ugyanez van. Ezt sajnos tapasztalatból mondom. Több helyen is dolgoztam Ausztriában, de nem értékelik a pluszmunkát és nem becsülik szinte sehol sem. Minél többet dolgozol ingyen, annál nagyobb az elvárás később. Most már lazán dolgozom, mert ugyanannyit kapok, mintha többet elvégeznék."Várjuk olvasóink leveleit a témában és munkaügyi kérdéseiket is elküldhetik az ingazona@kisalfold.hu e-mail-címre. Rovatunknak a tanácsadásban partnere az Ausztriai–Magyar Ügyek Tanácsadó Iroda – Hitel, állami támogatások (Andesz 2006 Bt.), szakértőik – Kőné Hérics Eszter és Mogyorósiné Vida Szabina – adnak válaszokat.