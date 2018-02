Jobban van Csiszár Ákos soproni képviselő

Csiszár Ákos



Csiszár Ákos az első olyan soproni élvonalbeli labdarúgó – SLC, BVSC, Győri ETO, FTC, Matáv Sopron voltak pályafutásának állomásai –, akiből később önkormányzati képviselő lett. Sportos, egészséges életmódja remélhetőleg átsegíti a nehézségeken a 43 éves képviselőt, akit a csütörtöki soproni közgyűlésen kellett újraéleszteni.

Csiszár Ákos napjainkban az SC Sopron utánpótlás-nevelő klub elnöke. A városatya a sportban tanultakat képviselőként is jól tudta kamatoztatni. Talán az általa diktált túlhajszolt munkatempó vezethetett oda, hogy csütörtökön a soproni városházán munka közben rosszul lett. A kórházi kezeléseknek köszönhetően már jobban van, az állapota stabilizálódott. Az érte aggódóknak a család közleményt adott ki, amelyben tájékoztatja az olvasókat.„Ákos testvérem a gyors és szakszerű segítségnek köszönhetően a körülményekhez képest jól van, de most pihenésre van szüksége. A vizsgálatok még folyamatban vannak, így bővebbet még nem tudunk tájékoztatásul adni. Az ő nevében is köszönjük a sok aggódó és biztató üzenetet, ez erőt ad a gyógyuláshoz, sokat jelent mindannyiunknak" – írta közösségi oldalán a képviselő testvére.