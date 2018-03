Iván útjait befújja a hó, megoldást jelenthetne a hófogó háló - fotó

– Nem tudom elfogadni a Magyar Közút Nonprofit Zrt. elutasító válaszát a hófogók kihelyezésére. Két-háromszáz méteres szakaszaink vannak, amelyeket a szél, bárhonnan fúj is, mindig telehord hóval. Ha kell, még embert is adna a falu az akadályok felállításához; biztos vagyok benne, meg lehetne oldani ezt a minden télen visszatérő problémát

Ilyen egy út, ha nem védi a hófogó. Nem százszázalékos megoldás, de nem véletlenül helyezik ki a huzatos utak mellé. Ivánnál is szükség lenne rájuk...

– mondja Iván polgármestere, Baráth Károly.Iván Újkér és Simaság felé vezető útjait is járhatatlanná teszik a hóbuckák – így volt ez az idén is –, rengeteg bosszúságot és hátrányt okozva ezzel az itt élőknek. Baráth Károly pedig nem érti, ha van egy gondra megoldás, akkor miért nem élhetnek vele.

– A 84-es főút mellett Simaság után megfogja a havat, nálunk meg nem? – mérgelődik a polgármester, aki már annak is utánajárt, hogy az egy méter húsz centi széles, ötvenméteres hálót meg lehet venni 260 forint méterenkénti áron. – Az alsóbbrendű utakra miért nem lehet alkalmazni? Vagy a falusi ember nem számít? Nagyon sok ember jár dolgozni Ivánból és vonzáskörzetéből Sopronba, Lövőre, Sopronkövesdre, és még sorolhatnám. Pénteken is mentőt kellett hívni egy lakóhoz, mi van, ha nem járható az út? A kihelyezésre és a beszedésre tavasszal a munkaügyi hivatalból, közmunkaprogramban lehetne embert találni. A forgalmunk sem kicsi, meg lehet nézni, mennyi autó halad át a falun: az utóbbi időben nagyon sok, Bükfürdőre tartó, szlovák rendszámú autóval is lehet itt találkozni – sorolja érveit Baráth Károly.

– Mérnökségeink telet megelőző hófogóháló-kihelyezéseit legfőképpen az elmúlt évek téli tapasztalatai és a kihelyezéshez szükséges munkaerő létszáma határozza meg. Figyelembe vesszük az egyes utak forgalmát, a térség közlekedésében betöltött szerepét, a kihelyezéseket ezenkívül befolyásolják a késő őszi időjárási viszonyok és az út menti földeken végzett mezőgazdasági művelés – reagált a polgármesteri panaszra Pécsi Norbert Sándor, a közútkezelő kommunikációs igazgatója. Mindezek mellett megígérte, felveszik Iván vezetőjével a kapcsolatot. „Nyitottak vagyunk az együttműködésre"

– fűzte hozzá az igazgató.Pécsi Norbert Sándor ugyanakkor hozzátette, a hófogó rácsok sem tudják százszázalékosan felfogni a szél által hordott havat, 30–40 km/óra felett csak tompítani tudják a hófúvások kialakulását, de megakadályozni nem. Baráth Károly viszont úgy gondolja, ha meg sem próbálják megfogni a havat, nulla százalék az esélyük a közlekedésre.