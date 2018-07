Ingázók feleségeinek döntései - A szülés lehet a vízválasztó

Méltányos munkaerőpiac

Határon átnyúló szakszervezeti együttműködés révén jött létre a Fairwork program (Fair Labour Market Conditions in the Pannonia Region – Méltányos munkaerőpiaci feltételek a határ menti régiókban), a határon át munkába ingázók érdekében az osztrák és a magyar hatóságok közti együttműködési rendszerek kialakítását segíti.

A Fairwork program vizsgálta a Magyarországról Ausztriába munkába járók helyzetét, és a kutatás összegzése velük kapcsolatban leszögezte: a határ mentén elég gyakori családmodell, hogy a férj kint dolgozik, a feleség meg a családi ügyekkel, a gyerekekkel foglalkozik.Személyes interjúk alapján a felmérés megállapította, hogy ezek a hölgyek szívesen vállalnának munkát, ha lenne számukra megfelelő kínálat, esetleg rugalmas foglalkoztatás, ami mellett a családi feladatok is elláthatóak. Sajnos e téren a kutatók szerint még sok a teendő, mert a hazai cégek kis számban alkalmazzák csak a részmunkaidőt, a kismamaműszakot, az osztott munkakört, és a meghirdetett állások között a kvalifikáltabbaknak azért nem túl bő a kínálat. Ezért inkább sokszor otthon maradnak az ingázók feleségei, és ezzel az inaktívak számát gyarapítják.– A munkavállalói érdekek védelme jobban érvényesül Ausztriában, mint Magyarországon. Erősebbek a szakszervezetek és a munkarend is kiszámíthatóbb. Az ünnepnapokat is jobban tisztelik, a munka-magánélet összehangolására jobban figyelnek. Nálunk az elmúlt időszakban a törvényi változások is kiszolgáltatottabbá tették a munkavállalókat, többnyire a munkáltatóknak kedveztek, például a munkaidőkerettel – jegyezte meg Horváth Csaba, a Fairwork projektmenedzsere.A nyilvánvaló előnyök ellenére néhány Ausztriában dolgozó magyar meggondolja magát, mérlegeli a hátrányokat is és újra itthon keres munkát. A munkaügyi tanácsadások tapasztalatai alapján már elkezdődött ez a fajta visszaáramlás. A kérdőíves kutatás szerint persze még mindig erős motiváció a magas fizetés, ezért a hazatérés azokban a szakmákban jellemző (festő, burkoló, villanyszerelő), ahol itthon csaknem azonos jövedelmet tudnak elérni a munkavállalók. Előfordul, hogy ezt a feleség kéri kapcsolatuk megőrzése miatt vagy szavak nélkül ösztönzi ilyen döntésre a férjet párja hiánya.A kutatás során – a fókuszcsoportos beszélgetéseken – azokról is szó volt, akik nem mennek ki Ausztriába dolgozni. Ennek kapcsán a megkérdezettek különböző okokat soroltak fel: nem kell utazni, nem kell idegen kultúrába beilleszkedni, hatóságokkal, ügyintézéssel bajlódni. Főleg a jó szakemberek döntenek ezek alapján, akik itthon is jól megélnek.A gyerekvállalás is vízválasztó a visszatérés esetében. A gyerekvállalás után a nők vagy nem mennek vissza Ausztriába dolgozni – főleg, ha a férj kint dolgozik és jelentős ellátásokat kapnak így is, többek közt családi pótlékot –, vagy csak részmunkaidős állást vállalnak a határon túl. A hölgyek könnyebben találnak kint ilyet, és a magyarok – jogosan – kihasználnak minden szociális ellátási lehetőséget. Ha a férj az osztrákokhoz jár munkába, ez alapján a Magyarországon nem dolgozó házastársa, gyerekei is biztosítottá válnak Ausztriában.