Fertőrákosi családi dráma: anyagi vita lehetett a kiváltó ok - Mécsesek a családi ház garázsának ajtajánál

A ház garázsajtaja előtt mécsesek emlékeztetnek arra, pénteken itt családi dráma zajlott le. Fotó: G. M.

Mécsesek állnak a fertőrákosi családi ház garázsajtajánál, ahol az egyedülálló, 40 éves G. Csaba az őt meglátogató édesanyjára és annak élettársára támadt, majd öngyilkosságot követett el pénteken – Egyszer csak nagy hangoskodásra, „Segítség! Segítség! Hívjanak mentőt!" kiáltásokra lettünk figyelmesek, s aztán már futva keresett nálunk menedéket a szomszédból iderohanó édesanya és élettársa – emlékeztek a döbbenetes percekre a szomszédok. – Az anyának erősen vérzett a feje, míg az élettársának nemcsak a feje sérült meg, hanem a válla is, lőtt sebéből patakzott a vér. Leültettük őket, szegény férfi sokkot kapott, alig tudott megszólalni. Az ő kezében egy véres baltanyél is volt, amit a rendőrség bűnjelként lefoglalt.– Aztán nem sokkal később, talán két percre rá egy nagy csattanást hallottunk. Utólag visszagondolva akkor végezhetett magával Csaba – folytatta a szomszéd családfő. – Míg vártunk a mentőre, az anya elmondta nekünk: azért jöttek fiukhoz látogatóba, hogy Csaba kifizeti őt a házrészből, hiszen a korábban elhunyt édesapja után ő élt a házban egyedül. Azonban az, hogy konkrétan milyen összekülönbözések játszottak közre a véres eseményekhez, nem tudható. Amikor a mentő elvitte őket, mindketten maguknál voltak. Az anyát az orvosi ellátását követően ki is engedték a kórházból, aznap késő délután a rendőrökkel tért vissza a helyszíneléshez. Akkor még odaszólt nekünk, hogy „köszönöm a segítséget". Az élettársát pedig megműtötték.Mint megtudtuk, G. Csaba anyja és élettársa Bécsben élnek, a férfi sok éve ott dolgozik. A faluban több variáció is szárnyra kelt a történtekkel kapcsolatban. Egy ilyen szerint G. Csaba az anyját nem is akarta bántani; amint az elmérgesedett pillanatban Csaba a nevelőapja felé suhintott a baltanyéllel, közéjük ugrott, így érte őt az ütés.Az eseményekkel kapcsolatban megkérdeztük a megyei rendőr-főkapitányság sajtóosztályát, hiszen a kihallgatások nyomán konkrét képet nyerhettek a drámai pillanatokról. Válaszuk szerint

a rendőrség a fertőrákosi férfi egyik hozzátartozójának sérelmére elkövetett emberölés bűntett kísérletének megalapozott gyanúja miatt indított büntetőeljárás keretében vizsgálja az eset körülményeit. Az ügyről – a nyomozás érdekeire hivatkozva – bővebb tájékoztatást nem áll módunkban adni."

Lapinformációk szerint G. Csabának pár hónapja kislánya született, aki most félárván maradt. A faluban sok emberrel beszéltünk, de erről senki sem tudott. Megkerestük az édesanyát, de ő nem kívánt nyilatkozni.