Felhőbe mennek tanulni a soproni egyetemisták

A Soproni Egyetem idén tavasszal döntött úgy, hogy olyan külsős partnert keres, aki online távoktatás keretében képes aktuális ismeretekkel gazdagítani – első körben a gazdasági informatikus – hallgatók tudását. „Szerettük volna elérni, hogy a nálunk tanulók az alaptantervben meghatározott törzsanyagon túl bővebb, frissebb informatikai ismeretekhez is hozzájuthassanak. Választásunk végül a NetAcademia Oktatóközpontra esett, a cég jó hírneve és széles online tanfolyami kínálata kellően meggyőző volt ahhoz, hogy együttműködésre lépjünk" – mondta Dr. Bacsárdi László egyetemi docens, a Soproni Egyetem Informatikai és Gazdasági Intézetének igazgatója.



A megállapodás keretében mintegy 120 gazdasági informatika szakos hallgató számára idén ősztől válik elérhetővé a NetAcademia meghatározott kurzuskínálata. Az oktatócég támogatásával létrejövő szabadon választható, de a kreditrendszerbe beépített tárgy keretében a diákoknak két tanfolyamot kell elvégezni a tárgy teljesítéséhez.



A közel 20 online tanfolyamtípus a programozás, a titkosítás, az etikus hekkelés, valamint az önmagában új szakma elsajátítására lehetőséget adó front-end webfejlesztés kapcsán biztosít naprakész és gyakorlatias tudást.



„Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy a felsőoktatásban is elismerik oktatási módszertanunkat és tematikánkat. A Soproni Egyetem hallgatói lényegében ugyanazokon a tanfolyamokon vesznek majd részt, melyen több ezer, a friss piaci tudást nálunk megszerző »hagyományos« hallgatónk" – mondta Litkei Péter, a NetAcademia Oktatóközpont ügyvezetője.



Ingyen tanítanak és vizsgáztatnak



A NetAcademia a Soproni Egyetem számára az online oktatást díjmentesen teszi elérhetővé, és azt is vállalta, hogy minden tanfolyam végén értékelő kérdésekkel méri fel a hallgatók tudását. Ezek eredményeként kerül majd meghatározásra a tantárgy érdemjegye. A hallgatóknak 2 képzést kell teljesíteniük, de akár az összesen részt vehetnek és mindegyikből vizsgázhatnak is. Ekkor az egyetemi jegy a két legjobb eredmény alapján kerül meghatározásra.



„Az együttműködés a 2017/2018-as őszi tanévre szól, de nagyon bizakodóak vagyunk, hogy a hallgatók megszeretik és kihasználják ezt az egyedülálló lehetőséget. Ha a tapasztalatok kedvezőek, akkor jövőre az együttműködést a tematika bővítésével párhuzamosan a teljes hallgatótáborra kiterjesztjük" – tette hozzá Dr. Bacsárdi László.