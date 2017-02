Farsang a Soproni Múzeumban

Február 18-án, szombaton farsangra vár kicsiket és nagyokat a Soproni Múzeum. Délután kettőtől játszóház fogadja a gyerekeket a múzeum új kiállítóhelyén, a Macskakőben. A Fabricius-házban 4 és 5 órai kezdettel a múzeum színtársulatával is farsangolhatnak: a Fő téri jelmezbálon tiszteletüket teszik koronás fők és polgármesterek, akik egykor fontos szerepet játszottak a város történelmében. A vendégeiket farsangi fánkkal és finom borral is megkínálják az előadás után!A Soproni Múzeum munkatársaiból és barátaiból álló Ars Historica Társulat évek óta szórakoztatva vonja be a közönséget a régmúlt korok világába. A csoport együtt visz színpadra a múzeum gyűjteményeihez, helytörténeti eseményekhez kapcsolódó jelenteket.

- A múzeum fontosnak tartja, hogy minél élőbbé, minél átélhetőbbé tegye a látogatók számára az élményt, amelyet egy kiállítás nyújthat – fogalmaz Krammerhofer Szilvia művészettörténész, a társulat vezetője. - Amatőr színtársulatunk a dráma eszközével, látványosan, de korhűségre törekedve mutat be egy-egy korszakot, eseményt. Farsang apropóján is jelmezt öltünk, ezúttal egy farsangi mulatságra hívjuk a látogatókat, ahol megelevenednek a város híres történelmi személyiségei.A színtársulat egyenrangú tagja a múzeum történésze, művészettörténésze, a múzeum baráti körének tagjai és teremőrök is, illetőleg a családtagjaik, gyermekeik is. Korhű ruhában, és kellékekkel dolgoznak, a párbeszédes jeleneteikben is ügyelnek a hiteles, korhű nyelvre. Lehetőség szerint a közönséget is bevonják a történetbe, hiszen az így válik igazán átélhetővé. A művészettörténész kiemelte, hogy a társulat által előadott darabok mindegyike saját írásmű, amelyet a múzeum szakemberei gondos kutatómunkát követően hoznak létre.Reneszánsz farsang gyerekeknekJelmezes táncház, báli kiegészítők készítése, vetítés és játék az új kiállításbanIdőpont: 2017. február 18., szombat, 14.00-16.00Helyszín: Macskakő gyermekmúzeum (Sopron, Szent György u. 12.)Belépőjegyek: gyermek és diák: 400 Ft, felnőtt jegy: 600 Ftcsaládi jegy: 1400 Ft (2 felnőtt, 2 gyermek), 1100 Ft (1 felnőtt, 2 gyermek)Társulatunk jelmezbáli jelenetre várja a közönséget. Találkozhatnak Sopronyi Thurner Mihállyal, II. Ferdinánddal, vagy akár magával Marcus Aureliusszal is!Időpont: 2017. február 18., szombat; az előadások 16 és 17 órakor kezdődnekRegisztráció: tarsulat.sopron@gmail.comHelyszín: Fabricius-ház (Sopron, Fő tér 6.)A program ingyenes.