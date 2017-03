Többször is volt már életveszélyben Sopron szülötte, Jászberényi Sándor, aki rendszeresen tudósít a közel-keleti és afrikai háborús konfliktusokról. Most is Irakból érkezik a soproni Széchenyi-könyvtárba, hogy péntek délután 5-kor író-olvasó találkozón vegyen részt.