Éjjel is gyúrhat a fasoron Sopronban

"A korszerű eszközökkel akár éjfélig is lámpafény mellett tornázhatnak a soproniak és vendégeik. Így is lehet a természetbe, a jó levegőre csábítani" - Gulyás Andrea.

Gulyás Andrea államtitkár nemcsak felavatta, ki is próbálta a tornapálya és a fasor modern eszközeit. Fotó: Magasi

A soproni volt az ország első parkerdeje és itt avatták fel az ugyancsak első erdei tornapályát is 1971-ben. A helyiek és az ide látogatók körében egyaránt népszerű séta- és túraútvonalak mellett a tornapálya az egyik kuriózuma a város fölött rendezett erdőnek. Most egy kicsit beköltözött a fák közé a modernizáció: az Ojtozi fasoron fitneszeszközökön hódolhatnak a mozgás örömének a helyiek és az ide látogatók.– Tartalmas kikapcsolódást nyújt a parkerdő, aminek tornapályáját is teljesen felújítottuk – jelentette be a szerdai ünnepélyes átadón Jámbor László, a parkerdőt üzemeltető Taeg Zrt. vezérigazgatója, hozzátéve: a fejlesztések folytatódnak. Jövőre lombkoronaösvénnyel és a tervek szerint a Muckon egy vadasparkkal is gazdagodik az erdő.

Gulyás Andrea, a Földművelésügyi Minisztérium közigazgatási államtitkára avatóbeszédében a távoli múltig „nyúlt vissza", amikor a soproni erdők atyjaként is emlegetett Muck Endréről beszélt. 1882-től volt főerdésze a soproni erdészetnek, s ő építtette a sétautakat, jelzéssel láttatta el az ösvényeket, pihenőket alakíttatott ki. Késői utódai továbbfejlesztették ezt az örökséget, s a korszerű eszközökkel ma már akár éjfélig is lámpafény mellett tornázhatnak a soproniak és vendégeik. Így is lehet a természetbe, a jó levegőre csábítani – tette hozzá az államtitkár. Hogy mennyit változott a világ, azt Barcza Attila önkormányzati tanácsnok szemléltette, amikor a Lőver Program által is támogatott beruházás átadásán felelevenítette, milyen feladatok voltak még nem is olyan régen az erdei tornapályán. Árokba ugrálás, rönkemelgetés, fakerülgetés – most pedig crosstrainer van, meg crossfitt. A felújított erdei tornapálya és az Ojtozi fasor eszközparkja üzenet is: mi haladunk a korral. A modern embernek már csak vigyáznia kellene rá.