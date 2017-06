Biztonsági intézkedések a VOLT fesztiválon - felkészültek a váratlan helyzetekre

Napok óta építik a VOLT Fesztivál színpadait, utcáit, kiszolgálóbázisait. A legapróbb részletekig leellenőrzik a kemping területének minden négyzetméterét, hogy a jövő héten százezer vagy annál is több

fiatal gond nélkül bulizhasson. Úgy kell felépíteni itt mindent, hogy probléma esetén a megoldás is gyorsan érkezhessen.



A biztonság egyre fontosabb tényező, hiszen ez a szó ma már mást jelent, mint évekkel ezelőtt. Benis Dánielnek, a Sziget kft. műszaki igazgatójának és Gyenge Koppány operatív vezetőnek minden elképzelhető veszélyhelyzetre fel kell készülnie. Igen, bár ezt nehéz kimondani, még egy terrortámadásra is. Százezres tömegre kell vigyázniuk. Biztonságot ígérnek.

Már áll az óriáskerék a VOLT területén, ahol napok óta építik a fesztivál színpadait, utcáit, kiszolgálóbázisait. Sokan talán bele sem gondolnak, mi mindent kell a kemping területén megvalósítani ahhoz, hogy aztán százezer vagy annál is több fiatal gond nélkül bulizzon napokon át. Ráadásul úgy kell felépíteni mindent, hogy probléma esetén a megoldás is gyorsan érkezzen. A biztonság egyre fontosabb és az elmúlt években a hangsúlyok is máshová kerültek e szó hallatán, erről beszélgettünk a legnagyobb magyar fesztiválok két kulcsemberével. Benis Dánielnek, a Sziget Kft. műszaki igazgatójának és Gyenge Koppány operatív vezetőnek azért nincsenek álmatlan éjszakái a rájuk háruló felelősség miatt, mert mindenre felkészültek.

Minden vendég figyeljen a közvetlen környezetére, ha bármi rendellenességet lát, szóljon az első biztonsági őrnek. Negyven fokban nyolc vodka biztosan rosszulléthez vezet. Flipflop papucsban könnyen megsérül a láb és futni sem lehet benne jól. Nem lehet alvás nélkül kibírni egy hetet. A legmenőbb órát, mobilt otthon kell hagyni. A szervezők folyamatosan tájékoztatást adnak az interneten, veszélyhelyzetben pedig az utasításokat kell figyelni – és betartani.

– Pontosítanék, mindennel előre mi sem tudunk számolni, de megpróbáljuk. A váratlan helyzetekre rá lehet és rá kell készülni, és mi tényleg igyekszünk lemodellezni minden eshetőséget – mondja Benis Dániel. Három nagy csoportra osztják a veszélyhelyzeteket: az elsőbe kerülnek a várható események, mint amilyen például egy vihar. Kidolgozzák a kommunikációs csatornákat, a menekülési útvonalakat, kinek, mit kell ez esetben csinálnia, hová terelik a tömeget. A második csoport a hirtelen kialakuló helyzeteké, mondjuk egy váratlan áramszüneté. Ki van építve a rendszer, hogy a kommunikációt, a fesztiválozók értesítését, a koncertezők biztonságát ez se zavarja. A harmadik helyzet a fenyegetettség, mint például egy terrortámadás. Ennek ugyan minimális esélye van, s kezelése sem a szervezők feladata, a fesztivál biztonsági szolgálata ugyanakkor erre is felkészül, a technológiájukkal, csatornáikkal ennek kezeléséhez is ők adnák a hátteret.– Városi legenda, hogy hiába a kapuknál az erős ellenőrzés, a területre hetekkel a fesztivál előtt be lehetne juttatni bármit. Be van kamerázva minden, s a rendszer egész évben működik, ráadásul többször átvizsgáljuk az utolsó fűcsomót is – veszi át a szót Gyenge Koppány. Soproni tűzoltó volt, a parancsnokságig vitte, de néhány éve a Fire Safety Events Kft. vezetőjeként a Sziget Kft. fesztiváljainak katasztrófavédelmi hátterét nyújtó operatív vezető. Benis Dániellel ők koordinálják az összes biztonsági őrt, az egészségügyi személyzetet, a tűzoltókat, a műszaki alvállalkozókat. Beszerzi a hivatalos engedélyeket, átnézi a jogszabályi követelményeknek való megfelelést és mindent ellenőriz. Szakértőkkel nézet át mindent az óriáskeréktől az installációkig, a színpadtechnikától a villámhárítókig.– Egy dologra nem tudunk felkészülni; a felelőtlenségre. De úgy építettük fel a rendszert, hogy még ilyesmire is azonnal reagálni tudjunk – néz össze Gyenge Koppány és Benis Dániel. Nyilván egy esetleges pánikhelyzetre gondolnak, amikor a nagyszínpad előtt negyvenezer ember tolong.– Négyszázan vigyázunk a VOLT fesztiválozóira, ez kétszer annyi, mint amennyit a jogszabály előír. Az operatív irányítóközponthoz tartozik egy kisebb kórháznak is beillő egészségügyi részleg, esetkocsikkal, orvosokkal, eszközökkel, szakemberekkel; egy komplett tűzoltóság és persze a biztonságiak. Olyanok vagyunk, mint egy teljes körű lakásbiztosítás: mindenre jók vagyunk, miközben azt reméljük, minél kevésbé lesz ránk szükség.