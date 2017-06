Az új IC-kocsik klímája rosszul vizsgázott Sopron és Budapest között

"Az utóbbi időben sokat utaztam InterCity-kocsikban Budapest-Sopron vonalon. Az újonnan üzembe állított IC kocsik légkondicionálója kritikán aluli, folyamatosan tönkremennek. Az utasok közül többen rosszul lettek, esély sem volt a szellőztetésre" - kezdte Nagy Balázs. A szituáció melegebb tavaszi délutánon is kellemetlen, nem beszélve a közelgő nyári kánikuláról."A kalauz mindig feljegyzi a problémát. Akadt olyan ellenőr, aki viccelődött, hogy felárért szaunát adnak. Adott helyzetben ezen mosolyogtunk. Más kérdés, hogy 655 Ft-os pótjegyért nem ilyen szolgáltatást várnak az utasok, főleg nem rendszeresen" - zárta szavait Nagy Balázs. Az Olvasónk által ecsetelt helyzetet többen felvetették a GYSEV Zrt. hivatalosis.A soproni székhelyű vasúttársaság tavaly év elején jelentette be, hogy 26 használt InterCity-kocsit vásárolt az ÖBB-től. Az új szerzemények felújításán több hónapon át dolgoztak a szakemberek. A 11 fülkével és 66 ülőhellyel rendelkező, zárt rendszerű WC-kel felszerelt kocsikban az összes ülést újrakárpitozták, az utasok kényelméről mozgatható fejtámla és beépített olvasólámpa gondoskodik. A GYSEV: a zöld-sárgára festett vasúti kocsikat fokozatosan csatasorba állítják. Elméletileg a klímára is figyeltek a rekonstrukció során."Munkatársaink is tapasztalják, hogy az ÖBB-től használtan vásárolt InterCity-kocsik fűtési-hűtési rendszerével többször adódnak problémák. Amennyiben adott kocsinak nem működik a légkondicionáló berendezése, a kollégák jelzése alapján a kocsit kisorozzák a vonatból. Majd átvizsgálják, javítják és csak ezt követően kerülhet ismét forgalomba" - mondta Rázó László.A GYSEV Zrt. szóvivője hozzátette: "mivel visszatérő gondról van szó, társaságunk azt kéri az utasoktól, hogy aki hasonló problémát tapasztalt utazása során, eredeti menet-, pót- és helyjegyeit a vállalat postacímére küldje el, vagy adja le valamelyik személypénztárban, egyben töltse ki a társaság észrevétel bejelentő lapját. A kérelmek elbírálása után ugyanis lehetőség van egyedi kompenzáció nyújtására. Az utasnak utazási utalvány, vagy készpénz formájában visszatérítjük a pót- és helyjegy árát. Az érintett utasoktól ezúton is elnézést kérünk".