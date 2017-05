Az Esterházy család nyomában Kismarton (Eisenstadt)

Tarolt a megye



Az egész napos verseny a győri Czuczor-gimnázium 10. a osztályosai, Balogh Ráhel, Mersits Vivien és Kohán Mátyás győzelmével ért véget, második a nagykanizsai, harmadik pedig a szegedi csapat lett. A dobogósok ötnapos teljes ellátást kaptak az Esterházy nyári egyetemre és hazavihettek egyet-egyet a legújabb iPadekből, felkészítő tanáraik pedig egy soproni szállodában tölthetnek el egy estét, hogy a Rigoletto szentmargitbányai előadását láthassák. Különdíjjal és értékes jutalmakkal ismerték el mindkét soproni csapatot is, valamint a ráckevei és az újpesti vetélkedőket.

A versenyt különlegessé tette a helyszín, a kismartoni Esterházy-kastély Haydn Terme, a meghívottak köre, a zsűri tagjai- nak személye, s mindaz a munka, ami már az elődöntők során is látványosan a rendezvény mögött volt.– Az egyedülálló verseny célja, hogy a gyerekek önálló kutatással, kreatív eszközök használatával megismerjék az Esterházyak, s ezen keresztül Magyarország történetét. Évek óta kiemelt célunk, hogy Magyarországon végezzünk olyan kulturális, oktatási, közismereti tevékenységet, melynek középpontjában a történelmi múlt megismerésének, a hagyományok őrzésének elősegítése áll – adott egyértelmű választ a legfontosabb kérdésre Czigány Balázs, az Esterházy Magánalapítvány igazgatóhelyettese. Meghirdetett versenyükre országosan 130 csapat jelentkezett, a fordulók után a tegnapi döntőbe tizennégy csoport jutott, nyolc vidéki, öt fővárosi és egy határon túli iskola képviseletében. Közülük négynek(!) külön drukkolhattunk; Győr-Moson-Sopron megyéből a soproni Széchenyi-gimnázium, illetve a győri Czuczor-gimnázium két-két csapata is ott lehetett Kismartonban.– Az Esterházy család négyszáz éve meghatározó tényező Magyarország életében, aktív alakítója a gazdaságnak, a kultúrának, hozzáállásuk ma is példa lehet – mondta a versenyzőket köszöntve Ottrubay István, az alapítvány vezetője, hangsúlyozva a már igencsak izguló diákoknak: „Itt ma nincs vesztes, itt maa döntőig jutott győztesek vannak."– Aki nem ismeri a történelmet, az nem ismeri ki magát a jelenben és nincs iránytűje a jövőhöz – bátorította a diákokat Perényi János bécsi magyar nagykövet is, majd Solti Péter, a Klebelsberg-központ elnöke köszönte meg az alapítványnak a verseny szervezését. A Kisalföldnek Solti Péter elmondta, már a középdöntőn is részt vett, és élményt jelentett számára, ahogy a diákok, akik koruknál és helyzetüknél fogva már készségszinten kezelik a mai modern technikát, mennyire kreatívan oldják meg a feladatokat. Az Estörin látott módszereket érdemes lesz máshol is kamatoztatni – fűzte hozzá. Beszédében kiemelte, hogy ez a verseny a kölcsönös tanulásról is szólt. A diákok történelmi ismereteket kaptak felkészítő tanáraiktól, a pedagógusok pedig arra csodálkozhattak rá, hogy tudják az információkat digitális eszközökkel is a legszélesebb körben alkalmazni tanítványaik.A felnőttek után végre valóban a diákoké lett a színpad és a főszerep. Bősze Ádám rádiós műsorvezető kiváló humorával olyannyira oldani tudta a feszültséget, hogy a versenyzők egyre jobban élvezték a kreatív feladatokat. Lexikális tudásuk elképesztő volt a kvízkérdések során, de több esetben kellett például szerepet rögtönözniük párbeszédben vagy korabeli karakterek életre keltésében. Korábbi feladat volt a werkfilm, a digitális címer készítése, egy „hozott kincs" elkészítése, de szópárbajra is fel kellett készülniük.– Izgalmas, pörgős a verseny, sok-sok meglepetéssel. Váratlan fordulat számunkra, hogy ennyit kell improvizálni, de eddig vettük az akadályokat – mondták el a szünetben a történelmi ruhákba öltözött soproni diákok, akik azt is elárulták, Robotka Csaba felkészítő tanárukkal rengeteget tanultak, a megadott több mint száz forrásmunka bőven adott olvasnivalót. Óriási izgalommal várták a folytatást a győri 10. b-sek is – Horváth Donát, Horváth Szilárd és Kiss Péter Márton –, akik a kölcsönzőből vett XVII. századi jelmezeikben vívták csatájukat egy jó helyezésért. Mert bár a részvétel a fontos, győzni azért mégiscsak jó dolog...Korábban - Az Esterházy család - egy kivételes karrier a 17. században mottóval megrendezett verseny célja, hogy a gyerekek önálló kutatás segítségével, kreatív eszközök felhasználásával ismerjék meg az Esterházy család történetét, Magyarország történelmét. A versenynapon az országosan induló több mint 100 csapatból bejutott 42 tizedik osztályos gimnazista méri össze tudását 14 csapatban nyolc vidéki, öt budapesti és egy határon túli iskola képviseletében. A diákok digitális címerrel és díszlettel, "hozott kincs" készítésével és werkfilmmel készülnek a döntőre.A háromtagú csapatok történelmi háttértudása mellett kreativitásban, előadó- és vitakészségben, a fotó- és filmkészítési technikák, valamint a közösségi média használatának jártasságában méri össze erejét az egész napos versenyben a szakmai zsűri előtt. Az első három helyezett csapat tagjai digitális eszközök mellett jutalomként júliusban részt vehetnek az egyhetes Esterházy Summer University-n. A verseny együttműködő partnerei a Klebelsberg Központ, az MTA Történettudományi Intézete, az MTA Könyvtár és Információs Központ, az Arcanum Adatbázis Kft. valamint a Nemzeti Levéltár.