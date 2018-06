A Soproni keresi az ország legjobb sörfőzőit

Az Első Soproni Sörverseny során a Soproni az ország legjobb porterét és otthoni sörfőzőjét szeretné fellelni, illetve azokat a sörbírákat is, akik a professzionális zsűriben a fogyasztókat képviselik.A Soproni régóta elkötelezett a hazai sörkultúra mellett: a történelmi örökséget egyebek mellett úgy ápolja, hogy söreit magyar alapanyagokból főzi a Soproni Sörgyárban, amely immár 123 éve működik. A magyar söripar és a Soproni számára is fontos az a tudás, amelyet a kézműves sörfőzésben halmoztak fel a hazai amatőr és hivatásos sörmesterek az elmúlt évtizedekben, hiszen ez vezetett ahhoz, hogy az Óvatos Duhaj család sörkülönlegességei ilyen népszerűvé válhattak. Ezért is cél, hogy az Első Soproni Sörverseny során a Soproni megtalálja az ország legavatottabb otthoni sörfőzőit, ezáltal elősegítse a magyar sörkultúra további fejlődését. Olyan magánszemélyek nevezhetnek saját készítésű, legfeljebb 5,5 alkoholszázalékú porter sörökkel, akiknek az éves termelése nem haladja meg a házi sörfőzés adómentes mennyiségét. A tét komoly: a legfinomabb portert 2019-től a Soproni Óvatos Duhaj termékcsaládba is felveszik, a félmillió forinttal gazdagodó győztes neve pedig – az általa kreált sör receptúrájával együtt – örökre bekerül a magyar sörfőzés történetébe.A beérkezett alkotásokból olyan a sörben és gasztronómiában egyaránt jártas szakemberekből álló zsűri választja ki a döntő résztvevőit, mint Wossala Rozina műsorvezető és étteremtulajdonos, José Matthijsse, a HEINEKEN Hungária vezérigazgatója, Bajkai Tibor, az Első Magyar Házisörfőző Egyesület elnöke, Lados Péter, a Yeast Side Brewery tulajdonosa, valamint Lehmajer Viktor, a HEINEKEN Hungária sörfőzőmestere.A versenyfelhívás azokhoz is szól, akik a verseny során zsűritagként kamatoztatnák szakértelmüket és csalhatatlan ízlésüket – az Első Soproni Sörverseny tehát a sörkóstolók megmérettetése is lesz. Aki szeretne részese lenni a magyar sörkultúra eme jelentős mérföldkövének, és nem fél megmérkőzni a legkiválóbbakkal, az ne habozzon tovább: az Első Soproni Sörverseny részletes versenykiírásról,