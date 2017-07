A kárpátaljai Csongor lakosainak segítettek a soproniak

Az idei évben átadott a soproni delegáció több mint 10 laptopot, számítógépet, sok monitort, egeret és pendrive-ot Csongor polgármesterének, Baksa Tibornak. Az adományokat azok a közoktatásban dolgozó felnőttek vagy tanuló diákok kapják meg, akiknek a mindennapi munkavégzéséhez elengedhetetlen egy saját eszköz megléte.A számítástechnikai eszközök mellett babaápolási termékeket, pelenkát és gyermekruhát is gyűjtöttek a szervezők, mely nagy segítséget nyújt a nehéz helyzetben élő, kisgyermeket nevelő családoknak.

A tárgyi adományok mellett Barcza Attila, a Közalapítvány elnöke 300.000 Ft támogatást is átnyújtott, melyet a gyermeküket egyedül nevelő özvegyek számára tavaly létrehozott segélyalap növelésére fordítanak majd.A szervezők elmondták, hogy évről-évre egyre biztosabbak abban, hogy Csongor támogatását és megsegítését folytatni kell, az adományozóknak pedig ezúton is köszönetüket fejezik ki az átadott eszközökért mindenkinek, és kiemelten is köszönik a soproni Eötvös József Evangélikus Gimnázium adományát, akik több géppel is támogatták az akciót.