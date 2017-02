33 milliárdból gazdálkodhat idén Sopron

A történelem legunalmasabb közgyűlése lett volna a csütörtöki, ha tizenötödik napirendként nem kerül sorra az idei költségvetés. Addig sem kérdés, sem hozzászólás. Bár érdemi vita később sem lett...– Az önkormányzat életében a költségvetés fontos esemény, a következő év feladatait rögzíti számokban és a tényekben – kezdte az alapvetéssel Fodor Tamás polgármester, aki gazdasági csodának nevezte a „külön magyar utat", azaz a gazdasági reformokat, amik nyilván a város költségvetését is részben meghatározzák. Némi politikai kitérő után sorolta a főbb jellemzőket: idén kerekítve 33 milliárd a költségvetés főösszege, negyvennégy százalékkal több, mint tavaly.A növekedést a fejlesztések, felújítások okozzák és ez igen jó hír. A pénz ehhez a Modern Városok Programnak és az uniós pályázatoknak köszönhetően talál el Sopronig. Racionális célok és takarékosság jellemzi még a költségvetést – és grandiózus elképzelések.A működési kiadások nem változnak, de kiteszik a főösszeg egyharmadát. Az intézmények tekintetében is csak egy százalék az eltérés a tavalyihoz képest, kivéve a polgármesteri hivatal, ahol 15 százalékos az emelkedés. Oka a béremelés, amit nyolc éve várnak az itt dolgozók. Az önkormányzat által finanszírozott fejlesztésekre is több jut (1,8 milliárd), a felújításra pedig 1,6 milliárd, ami a tavalyi duplája.Ami ezek után meglepő, hogy egyetlen képviselőnek sem volt kérdése. Véleménye persze igen. Vörös Viktor szerint érdekes volt a nyolc perces polgármesteri kormánypropaganda. Azzal egyetértett, hogy a városi és az állami büdzsé szoros összefonódásban van, de hogy arra fordítják-e a pénzt, amire tényleg szükség van, és az kinek tetszik, az már másik kérdés.Biczi László (MSZP) is messziről indított. Magyarország leszakadóban van, egyelőre az autóipar tartja fenn a gazdaságot. Semmi ok a dicshimnuszokra. A béremelések elkerülhetetlenek voltak, s ebből még mindig nem elég. Az ország két részre szakadt: és az egyik fele nagyon szegény. Az sem siker, hogy százmillióval kellett megemelni a helyi adóbevételt, hogy az egyensúly megmaradjon.Barcza Attila (Fidesz–KDNP) szólt, nehogy elfelejtse valaki: nincs hitel! A kormány hatalmas tehertől szabadította meg a várost. Mágel Ágost (Fidesz–KDNP) próbálta feldobni a hangulatot, de nem osztott maradéktalanul sikert, amikor elmondta: a bizottsági ülésen az egyik ellenzéki képviselő nem hozta el a szemüvegét, így nem látta a számokat, a másik meg el sem ment...– A bevételek lehetővé teszik a vállalt feladatok színvonalas ellátását. Jut sportra, kultúrára is, és persze fejlesztésekre főleg! – nyomatékosította zárszavában Simon István alpolgármester a lényeget. A végeredményt persze borítékolni lehetett, a költségvetési rendeletet tizenkét igen és a baloldal négy nem szavazatával fogadták el.Játszótéri eszközök fejlesztésére és gyártására kötött együttműködési megállapodást az önkormányzat és a Soproni Egyetem, a közös munkának más területeken is lehet folytatása.A közgyűlés végén pedig kiderült: Szalai László és Vörös Viktor feloszlatta a DK–PM frakciót. Mint kiderült, nem nézeteltérés van közöttük, inkább technikai az ok: Vörös Viktor kilépett pártjából.A brennbergbányai Borbála-telepen három utca kap nevet, a Virágvölgyben pedig a Gubóvirág utca meghosszabbításának elnevezéséről szavaznak a képviselők.A nap folyamán húsz napirendi pontot tárgyalnak meg a városatyák. Többek között előzetes közbeszerzési terv elfogadásáról és a szabályzat módosításáról döntenek. A jogszabályi változások miatt módosítja az idegenforgalmi adóról szóló rendeletét is az önkormányzat. Ezt követően öt téma is zárt ülésen kerül a képviselők elé. Ezek közé tartozik a Fenyő téri iskola előtti autóbuszöblök állami tulajdonba adása, a Győri úti ingatlanok pályázatának elbírálása, valamint a fertőrákosi Golgota településrészen található ingatlan tulajdonjogi viszonyainak rendezése.Az Ágfalvi úti sporttelep fejlesztése is téma lesz, vélhetően megszavazzák a képviselők, hogy az SC Sopron kapja meg határozott időre az üzemeltetés jogát. Az önkormányzat tulajdonában lévő sportingatlan ugyanis 251 millió forintos kormányzati támogatásban részesült, aminek feltétele, hogy a sportegyesület legyen a pálya üzemeltetője.A képviselő-testület elé kerül a város 2017. évi költségvetési rendeletének tervezete is. Szavaznak a Soproni Egyetemmel kötendő megállapodásról: játszótéri eszközök tervezésére, gyártására, minősítésére és telepítésére tett ajánlatot az egyetem Simonyi-kara a város felé.Pályázatok benyújtásáról is döntenek, a Nemzeti Kulturális Alap forrásaiból a Széchenyi-palota belső oldali függőfolyosóinak felújítását, a sopronbánfalvi kolostorhegyi lépcső restaurálásának folytatását és a polgármesteri hivatal tetőszerkezetének javítását tervezik elvégezni.