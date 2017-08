111 éves a Soproni Fotóklub

Fotó: Torma Sándor

Augusztus 26-án megnyílt a 111 éves Soproni Fotóklub „Nekünk mindEgy" című kiállítása a Festőteremben. A tárlaton 23 kiállító 80 fotója látható.Ez a válogatás a klub emberi és alkotói sokszínűségét is tükrözi. Minden alkotó a saját maga által választott képet hozta, a legtöbben azokat, amelyek már több pályázaton szerepeltek vagy díjat kaptak. – mondta el Hipságh Gyöngyi, a Soproni Fotóklub vezetője hozzátéve, hogy elődeikhez hasonlóan céljuk továbbra is az értékközvetítés.„Szeretnénk megmutatni, hogy a világhálón terjengő, sokszor szép, de technikailag hibás és nem átgondolt képek helyett miket lehet készíteni, ha kicsit odafigyel az ember. Nem elég csak a gombot megnyomni, kell a szem, a szív és az értelem is egy-egy kép elkészítéséhez."

A klub tagjai között amatőr és professzionális fotósok is vannak, legifjabb tagjuk 31 éves, legidősebb pedig a 85. évében jár. Közös fotózásokon, előadásokon, pályázatokon, társklubokkal közös programokon vesznek részt és ők maguk is írnak ki hazai valamint nemzetközi pályázatokat.A 111. évfordulóra egy könyv is készült, mely a klub rövid történetét és a jelenlegi tagok alkotásait mutatja be. A Festőteremben nyílt kiállítás szeptember 24-ig, naponta 10-18 óráig látogatható. Az augusztus 29-i Magyar Fotográfia Napja tiszteletére pedig szabadtéri kiállítást rendez a klub, ami a Várkerületen, a Mária-szobornál lesz látható.A Nekünk „mindEgy" című tárlat kiállítói: Agg Pál, Báthory Tibor Gábor, Bors Gergely, Bóta Luca, Cseh Dániel, Csigó Gergely, Folcz Tóbiás, Gyarmati Adrienn, Hauszner Sándor, Hillebrand Adrienn, Hipságh Gyöngyi, Hillebrand Adrienn, Kránitz Roland, Lángh Gábor, Nagy Attila, Nagy Attila ifj., Németh Elemér, Pápai Zsolt, Rehák Csaba, Roth Balázs, Tóth Jenő Tibor, Tóth Péter, Wittmer László.