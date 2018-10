Csak az ne olvassa el, aki még sosem félt!

Al Ghaoui Hesna 2017-ben megjelent Félj bátran című sikerkönyvében korábban nem látott részletességgel tárta fel a félelem hatásmechanizmusát. A könyv nemzetközi sikerét jelzi, hogy kiadási jogait pár hete egy neves holland kiadó vette meg. A téma pedig itthon is tovább hódít, Hesna új könyvében, a Holli, a hősben a gyerekeknek segít leküzdeni félelmeiket.A riporter saját rajzaival illusztrált, az 5 évesnél idősebb korosztályt megszólító gyerekkönyvében egyszerű gyakorlatok és egy könnyen megjegyezhető bátorságinduló segít erőt meríteni a gyerekeknek a nehéz helyzetekben, hogy bátran és magabiztosan nézhessenek szembe a kihívásokkal. A kötet főszereplője, Holli rettenetesen izgul az iskolai fellépése miatt. Ekkor szegődik mellé egy apró és barátságos házi rém, Mumus, akitől a kislány megtanulja, hogyan állíthatja a félelmet a saját oldalára. Kalandjaik során kiderül, hogy néha bizony még a felnőttek is félnek, ám ebben nincs semmi szégyellnivaló. A kötet legfőbb üzenete, hogy a félelem, bármilyen furcsán is hangzik, fontos és hasznos érzés. Sőt, mindenkinek a segítségére lehet, ha megtanuljuk kezelni.

„A Félj bátran írása közben nem csupán azt tartottam szem előtt, hogy a tapasztalataimat a félelemről és a bátorság témájáról – a háborús terepen megélt történeteken túl – átlagos, mindennapi élethelyzetekbe is átültessem. Az is fontos volt, hogy az egésznek egy olyan hátteret fessek, ami bemutatja, Magyarországon és a világban eközben milyen társadalmi és politikai folyamatok zajlanak, amelyek igenis kihatnak az egyén döntéseire, és arra, hogy képes-e valaki felvállalni a véleményét, beleállni helyzetekbe, kiállni magáért vagy azért, amiben hisz. Úgy érzem, a könyv mondanivalója nagyon univerzális, ezért nagyon örülök, hogy azt érdeklődéssel fogadják a határainkon túl is. És persze izgatott vagyok, hogy vajon milyen gondolatokat, reakciókat vált majd ki a holland olvasókból"

– mondta Al Ghaoui Hesna.

Hollandiában lecsaptak rá

Holli, a hős



Szerinted ki az igazán bátor? Például az, aki bár fél, meg meri tenni azt, amitől tart.

Amikor egy szikla szélén állsz vagy egy sötét szobába lépsz, esetleg nagy közönség előtt kell szerepelned – teljesen természetes, hogy félsz. De a félelem, bármilyen furcsán is hangzik, fontos és hasznos érzés. Sőt, a segítségedre lehet, ha megtanulod kezelni!

Holli rettenetesen izgul az iskolai fellépése miatt. Ekkor szegődik mellé egy apró és barátságos házi rém, Mumus, akitől a kislány megtanulja, hogyan állíthatja a félelmet a saját oldalára. Kalandjaik során kiderül, hogy néha bizony még a felnőttek is félnek, ám ebben nincs semmi szégyellnivaló.

Egyszerű gyakorlatok és egy könnyen megjegyezhető bátorságinduló segít erőt meríteni a gyerekeknek a nehéz helyzetekben, hogy bátran és magabiztosan nézhessenek szembe a kihívásokkal.

Hollandiában Mizzi van der Pluijm, a Pluijm Kiadó vezetője vette meg a kiadási jogokat. „A Félj bátrannal Hesna tökéletes betekintést nyújt napjaink szellemiségébe. Mindenki fél: a terrorizmustól, attól, hogy társadalombiztosításaink már nem életképesek, vagy a bizonytalanságtól, hogy a menekültkrízisre miképpen tudunk válaszokat találni. A politikusok kihasználják ezt a félelmet és a félelem arra késztethet minket, hogy irracionális döntéseket hozzunk. Azáltal, hogy megosztja a tapasztalatait és személyes megérzéseit, Hesna választ kínál arra, hogy miként lehet elérni, hogy a félelem ne ellened, hanem a hasznodra legyen. Ez a könyv egyfajta kézikönyv a korunkhoz aggódó állampolgárok és politikusok számára egyaránt, és ez teszi felbecsülhetetlenné" – mondta Mizzi van der Pluijm.