Választottak a választásról

A csornai diákok néhány órába sűrítve megismerté a törvényhozás folyamatát.

Az Országházba látogattak nemrég a Győri Szolgáltatási SZC Hunyadi János özépiskolájának diákjai Csornáról, hogy a Demokráciajáté elnevezésű program révén elsajátítsá a törvényalkotás folyamatát. A programban részt vevő négy özépiskola csapata egy-egy eltérő nézetű párt bőrébe bújva övette végig a politikai döntéshozatal menetét, néhány órába sűrítve a törvényhozást a javaslattételtől egészen a szavazásig. A hunyadisok frakciójának neve Tavaszi Megújulás Szövetség volt. A tárgyalt törvényjavaslat özéppontjában az állt, hogy kapjanak-e szavazati jogot a 16. életkort betöltő , aminek a feltétele egy állampolgári vizsgatétel lenne. Bár ellenzéki pártot játszottak, támogattá a javaslatot, hiszen egy fiatalos gondolkodású pártot kellett játszaniuk, s ét módosító javaslatot is benyújtottak. A szavazás az egyéni véleménynyilvánítás egyik legfontosabb formája, ennek segítségével a szavazópolgár lehetőséget kap, hogy alakítója legyen hazája politikai életének. Magyarországon a 18. életévüket betöltöttek voksolhatnak, ám az „eljátszott" folyamat egyes országokban a valóságban is testet öltött már. Brazíliában például majd húsz éve, de Ausztriában és Skóciában is lecsökkentetté a szavazati korhatárt 16 éves korra.A társadalmi szerepvállalás igénye kialakulhat ugyan évesen is, de vajon mit gondolnak erről és a játékról a részt vevő diákok? A frakcióvezetőt megtestesítő Kiss Bernadett elmondta: ezt megelőzően nem látta át ilyen tisztán a politikai döntések menetét. – Van, aki nemhogy 16 évesen, de 18 évesen sem érett arra, hogy felelősségtudatosan válasszon. A valóságban is hasznunkra válna az általános állampolgári ismeretek elsajátítása, valamint a törvényalkotás folyamatának megismerése. Mindezek kellenek ahhoz, hogy 18 éves korunk után határozottan, megfontoltan szavazzunk. A Demokráciajáté a kompromisszumkötésre ösztönzött bennünket, és arra, hogy egy adott problémát minél több szemszögből megvizsgáljunk.Erdélyi Veronika hozzátette:– Alapvetően nem szeretek szerepelni, a Demokráciajáté viszont arra sarkallt, hogy kilépjek a komfortzónámból, és nagyközönség előtt mondjam el a véleményem. Jó élmény volt. Bár ez egyénfüggő, hogy ki mennyire érett, korainak tartom a 16 éves korhatárt. Ennek ellenére jó lenne, ha gyakorlati óra keretében jobban megismernénk a törvénykezés folyamatát.Gyurkovics Dorina sem ért egyet a korhatár ökkentésével, s támogatja a társadalomismeret-óra bevezetését. Abban viszont mindnyájan egyetértettek, hogy mivel korábban ilyen mélységeiben nem ismerté a törvényhozás menetét, nemcsak egy élménnyel, de hasznos ismeretekkel is bővült a tudásuk.