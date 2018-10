Térfigyelő kamerákról is döntöttek Csornán

A kis-csornai szelektív gyűjtőnél a közelmúltban többször is óriási mennyiségű szemetet raktak le ismeretlenek. Forrás: Vilmos park kft.

Újabb két helyre helyeztet ki térfigyelő kamerát a város. A képviselő-testület gazdasági bizottsága döntött a helyszínekről. Eszerint a felújított Mártírok terét pásztázza majd rövidesen a kíváncsi elektronikus szemkamera, illetve a kis-csornai városrészbe is kerül egy. A Soproni úttal párhuzamos szervizúton, a szelektív hulladékgyűjtő közelében szerelik fel.Utóbbi helyszínen rendszeresen helyeznek el ismeretlen elkövetők illegálisan hulladékot. Olyan szemetet, amely nem fér bele a gyűjtőkbe, illetve olyat is, ami nem is odavaló. Például műanyag alkatrészeket, bútordarabokat, ruhaanyagot. Ezek elszállításáról rendre az önkormányzat gondoskodik a Vilmos Park Kft. közreműködésével. A költségeket természetesen a város kasszája állja. A kamerának várhatóan visszatartó ereje lesz, illetve a szemetelők azonosításában segít. A testületi ülésen elhangzott, hogy a városban másutt is érdemes lenne még térfigyelőket felszerelni. A fejlesztésnek, a rendszer bővítésének költségeit a jövő évi költségvetés tervezésekor figyelembe veszik.A képviselő-testület legutóbbi ülésén napirenden volt helyi kábítószer-egyeztető fórum létrehozása is. Major András alpolgármester elmondta, a Nemzeti Drogellenes Stratégia határozza meg a fontos feladatokat. Ilyen például a kábítószer-egyeztető fórumok helyi szerepének, a kormányhivatalok, illetve önkormányzatok felelősségvállalásának erősítése. Csornán 2005-től 2012-ig működött a fórum a kistérségi társulás keretében. Dr. Erdős István ezredes, csornai rendőrkapitány a közelmúltban jelezte: szükséges a fórum újbóli megala kítása. Ez egy koordinációs munkacsoport lenne, mely összefogja a benne együttműködő szervezeteket, intézményeket. Az előterjesztésben olvasható, hogy a Szociális és Gyermekjóléti Központ, a járási hivatal, a rendőrkapitányság, a Rábaköz Polgárőr Egyesület, a Máltai Szeretetszolgálat, a Csukás-, a Kossuth- és a Hunyadi-középiskolák, illetve az általános iskolák közreműködésével alakítanák meg a kábítószer-egyeztető fórumot. A képviselő-testület a Szociális és Gyermekjóléti Központ vezetőjét bízta meg azzal, hogy az egyeztető fórum megalakítását készítse elő, az intézményekkel vegye fel a kapcsolatot.