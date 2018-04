Szűkösen élnek egy fedél alatt Kapuváron

Kovács Sándorné örömmel fogadta a támogatás hírét.

A kapuvári Kovács Sándorné Éva szorult helyzetében fordult a Kisalföld Jóakarat Hídja Alapítványához. „Zsúfolt körülmények között élek családommal" – kezdte a fiatal anyuka, aki három kisgyereket nevel, s a negyedikkel várandós.Gondjait tetézi, hogy nemrég vesztette el egyik legfontosabb támaszát, az édesanyját. A temetés és az ezzel járó költségek pedig tovább nehezítették az egyébként is szűkös anyagi lehetőségeiket. Egy külön albérlet fenntartását jelen helyzetében nem engedheti meg magának. A házon többedmagával osztozik, a kicsikkel együtt tízen lakják. A szükség vitte rá erre lépésre, hiszen bár családtagjai mellette vannak, egyedül neveli gyermekeit. A házat szépen rendbe tették, ám az erre felvett hitel végül föléjük kerekedett.Éva számára nagy segítséget jelent az alapítvány 150 ezer forintos támogatása, így talán kilábalhatnak a bajból. Igyekszik beosztani a gyerekek után járó bevételt. A legkisebb, hét hónapos kisfiút az átlagosnál is óvóbb tekintettel figyeli:„Asztmás, a tüdeje születésétől fogva gyengébb a kelleténél. Könnyen elkapja a tüdőgyulladást és gyakran befullad" – tett hozzá Éva, aki már többször kelt éjjelente arra, hogy a kisfia kapkodja a levegőt. Reméli, hogy a kicsinél idővel elmúlik a betegség. A családsegítő munkatársai eddig is támogatták a családot, ezúttal pedig a pénz beosztásában segítenek.