Szociális szolgáltató - Egyre több a rászoruló Kapuváron

A Hit Gyülekezete adományát Lukácsi Dórától Odoricsné Buthi Krisztina vette át.

Kapuvárral együtt 14 település család- és gyermekjóléti gondozását látja el hat dolgozójával a Nyitott Kapu-Vár Térségi Szociális Szolgáltató Központ.– Hetente van ügyfélfogadás, felkeressük az ellátásban lévő családokat, a helyi iskolát és óvodát – beszélt a kap-csolattartásról Bencsics Ildikó vezető családsegítő. – Ellátottjaink között minden korosztály megtalálható egészen az időskorig. Van, aki önként kér segítséget, mások viszont az óvoda, iskola vagy védőnő jelzése alapján kerülnek a látókörünkbe. Utóbbi a gyakoribb. Az elmúlt évben közel ötszáz emberrel foglalkoztunk, velük viszont a legtöbb esetben nem csak egy alkalommal találkozunk – mondta Bencsics Ildikó. Hozzátette, ellátottjaik száma évről évre emelkedik, ami talán egyben az irántuk érzett, erősödő bizalom jele is lehet.A rászorulók nagy része megélhetési gondokkal küzd, de a családi konfliktus, beiskoláztatási, lakhatási nehézség sem ritka.– Sokan viszont akkor kopogtatnak, mikor már késő. Elvitte a bank a házukat, vagy már a végrehajtónál van az ügy. Ilyenkor segítünk az ügyintézésben, ingyenes jogi tanácsadást biztosítunk.

Felkarolják a munkakeresőket is.– Tréninget tartunk az ellátottaknak, motiváljuk és akár önéletrajzírással is segítjük őket a munkahelykeresésben. Az elhelyezkedésük után pedig figyelemmel kísérjük sorsukat – veszi át a szót Odoricsné Buthi Krisztina, a központ igazgatója, aki szerint fontos, hogy a rászorulók felismerjék a problémát: „Annak lehet segítséget nyújtani, aki elfogadja."A család- és gyermekjóléti szolgálatot a Hit Gyülekezete a napokban ágynemű- és pénzadománnyal segítette és a későbbi támogatásról is biztosították a központot.Tél elején Pócza Balázs 20 mázsa tűzifát ajánlott fel, amelyet két részletben osztottak szét a rászorulók között. Emellett gyűjtéseket is szerveznek, sőt, terveznek egy adományközvetítő közösségi oldalt, ahol találkozhat a felajánló a segélykérők igényeivel.