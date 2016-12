Rábaközi MSZP - Karácsonyi adományok

AZ MSZP Rábaközi Szervezetének közleménye:



"Ha körülnézünk, egy gyorsan szegényedő Magyarországot látunk, ahol 2010 és 2016 között hárommillióról négymillióra nőtt a szegények száma. Ma Magyarországon másfél millió ember kevesebb, mint havi 55 ezer forintból él – sokak havi rezsije több ennél. De ami ennél is megdöbbentőbb: a magyarok csaknem negyede (23,8 százaléka) éhezik. Nincs ez nagyon másként sajnos a Rábaközben sem. Emiatt csatlakozott azonnal az MSZP Rábaközi Szervezete a párt országosan meghirdetett „Segítünk" akciójához, és gyűjtöttünk adományokat azért, hogy a nyomorgóknak, rászorulóknak szebb legyen a karácsonyuk. Az idén a korábbi években gyűjtötteknél is több adományt kaptunk, amit a rászorulók nevében is megköszönünk.



Most is a kónyi Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ karácsonyi gyűjtését segítettük, az ő szakembereik közreműködésével tudtuk eljuttatni az általunk gyűjtött adományokat azokhoz, akiknek igazán szükségük van rá. Megrázó volt az átadáskor személyesen átélni, hogy karácsonyra lisztnek, száraztésztának, krumplinak, és a többi adománynak mennyire tudtak örülni a megajándékozottak. Két családnak elvittük az MSZP Országos Központ ajándékcsomagját is a gyerekeknek való játékokkal együtt.



A Rábaközben csaknem 150.000 forint értékű adomány eljuttatását bízták ránk a jószívű adakozók. Még egyszer köszönet érte. Az előre elkészített ajándék- és élelmiszer csomagok mellett annyi készpénzt is kaptunk, hogy 13 családot tudtunk megajándékozni tüzelő utalvánnyal is. Így nem csak ehetnek az ünnepnapokon, hanem be is tudnak fűteni. Tudjuk, hogy ez nem oldja meg a Rábaköz összes problémáját, de azzal a jó érzéssel karácsonyozhatunk a szeretteinkkel, hogy segítettünk a rászorulókon. Nem feledjük, hogy a jövőben is szükségük lesz a segítségünkre.



Minden adományozónak, megajándékozottnak, a Rábaköz valamennyi lakójának boldog karácsonyt, és nyugodtabb, biztonságosabb, békésebb újévet kívánunk.

Magyar Szocialista Párt Rábaközi Szervezet"