Órarendben a néptánc Kapuváron

Beépítik az órarendbe a néptáncoktatást a katolikus általános iskolában.

A Kapuvári Páli Szent Vince Katolikus Általános Iskola és Óvoda együttműködési megállapodást kötött a Dr. Barsi Ernő Alapfokú Művészeti Iskolával. „A következő tanévtől egy olyan iskolaotthonos osztályt indítunk, ahol a gyerekek a kötelezően előírt heti öt testnevelésórából kettőn néptáncot tanulnak" – mondta Fodor Gyuláné igazgató.Hozzátette: a délutáni foglalkozásokon eddig is sok diákjuk vett részt néptáncórákon. Negyedik éve heti egy alkalommal járnak át a néptánciskolába diákjaik játékos mozgásfejlesztésre. Ezt a törekvést kiteljesítve született meg a művészeti osztály indításának ötlete.Az újonnan induló művészeti és a hagyományos tantervű osztályba is 17–17 leendő diákot írattak be, de a jelentkezések még nem zárultak le.A két óra néptáncot beépítik az órarendbe. Fodor Gyuláné kiemelte: intézményfenntartójuk, a Győri Egyházmegye is támogatta a kezdeményezést. A gyerekek nevelését a néptánciskolában két táncpedagógus végzi, közülük az egyik tanító is.Csitei Gábor, a néptánciskola igazgatója hozzátette: a heti két táncóra mellett a Barsi-iskola további két órát biztosít a hagyományos és a művészeti osztályba járó gyerekeknek az órarendjükhöz kapcsolódóan. A tanítók minden alkalommal átkísérik a gyerekeket a táncterembe. „Az első osztályban az a legfontosabb, hogy élményszerűen megszeressék a mozgást a gyerekek a népi játékokon, néptáncon keresztül."A tanév végén a diákok két bizonyítványt, az általános s a művészeti iskolait kapják kézhez. A néptánciskola igazgatója végül elmondta: „A két iskola együttműködése által egy, a térségben is egyedülálló művészeti képzés van kibontakozóban."