Néptáncosnak lenni menő manapság

A barsis diákok is csatlakoztak a magyar népviselet napjához. A gyerekek ötvözték a mai divatot egy-egy népi darabbal. Így mentek iskolába kedden.

Tizenöt éve működik Kapuváron a Dr. Barsi Ernő Alapfokú Művészeti Iskola. A néptánc-oktatást 100 gyerekkel és két alkalmazottal kezdték 2002- ben, ám ma már 400 tanulója és 11 alkalmazottja van az alapítványi fenntartású tanodának. Kapuvár mellett Beledben, Mihályiban, Agyagosszergényben, Fertőszentmiklóson, Petőházán és Szárföldön is folyik az oktatás.„A Barsi több egy szimpla iskolánál, inkább népes családként láttatnám – kezdte az igazgató, Csitei Gábor. – A néptánc nem életkorhoz kötött, óvodáskortól egészen időskorig művelhető. Összetartó közösség tagjai lehetnek az ide beíratott gyerekek. Közülük kerül ki a felnőtt Kapuvár Néptáncegyüttes utánpótlása" – beszélt a kiválóra minősített művészeti oktatási intézmény vezetője. Kiemelte, hogy a Táncművészeti Egyetem partnerintézményeként is működnek. „Számos szóló és csoportos díjjal büszkélkedhetünk. Joggal mondhatjuk, hogy a Barsi országos szinten is az élmezőnybe tartozik" – tette hozzá Csitei Gábor.

Jubileumi gálaműsor



Tizenöt éves születésnapját ünnepli a Dr. Barsi Ernő Alapfokú Művészeti Iskola április 30-án, vasárnap délután három órától a művészeti iskola épületében. A program megnyitóval és táncteremnévadó ünnepséggel kezdődik az iskolában, majd délután öt órától gálaműsorral folytatódik a Rábaközi Művelődési Központban.

A tánclépések elsajátítása mellett a tanulók megismerkednek a népdalokkal, népi játékokkal, elsajátítják a folklór, a tánctörténet és a néprajz alapismereteit. „Értéket kapnak a gyerekek, ezért is tartja sok szülő fontosnak, hogy ide járassa csemetéjét. A jó médiavisszhangnak köszönhetően is egyre nagyobb figyelmet kap a néptánc. Manapság menő néptáncosnak lenni" – fogalmazott Csitei Gábor.A 15 éves évfordulóra gálaműsorral készülnek a táncosok. „Barsi Ernő nevét két éve viseli a 11 éve önálló intézmény. Szeretnénk emléket állítani két kapuvári embernek, akiknek jelentős szerepe van a néptáncmozgalomban. A jubileum alkalmából táncteremavatót is szervezünk. Az egyiket Tarsoly Attila előtt tisztelegve Tarsoly Teremnek, a másikat Molnár Imre után Molnár Teremnek nevezzük el" – avatta be lapunkat a hétvégi rendezvény részleteibe az igazgató. Hozzátette: „A célunkat úgy tűnik, elértük. Létrejött egy értékek mentén szerveződő közösség."