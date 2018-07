Még mindig a víz az úr a Rábaközben

Vízben állnak a Keszeg-ér menti, alacsonyan fekvő rétek, ami megnehezíti a gazdák munkáját.

Jól látható, hogy milyen magasan áll a víz a Keszeg-értől néhány méterre lévő fák tövénél.

A Kisalföld június 21-i számában írtunk arról, hogy a Keszeg-ér mentén vízben állnak az alacsonyan fekvő, part menti rétek. Emiatt nem tudnak ott kaszálni a gazdák. A víz útját az érbe dőlő fák is akadályozzák. Ezt jeleztük az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóságnak (Éduvízig) is, munkatársai a jelzett szakaszon elhárították a természetes akadályokat.A Keszeg-ér magas vízszintje ennek ellenére megnehezíti a vízparti rétgazdálkodást. A kaszálások június derekán és szeptember végén esedékesek, ám a kiáradások miatt az alacsonyan fekvő területek nyári kaszálása sok helyütt elmarad.Időközben Soborról is megkeresték lapunkat ugyanezzel a panasszal. Az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóságnak ezt is jeleztük, valamint további kérdéseket tettünk fel a vízszabályozás és a medertakarítás menetrendjéről. A következő választ kaptuk: – A jelenség a vagyonkezelésünkben lévő Vág-Sárdos-Megág-főcsatornán és annak mellékvízfolyásán, a Sebes-Sobori-csatornán volt tapasztalható, a főcsatorna torkolata, valamint a Sobor–Egyed közút közötti szakaszon. A magas vízállás közvetlen kiváltó oka az elmúlt két hónapban a csatornák vízgyűjtő területeire intenzív záporok formájában lehullott nagy mennyiségű csapadék. Az elöntött terület nagysága három hektár, rét-legelő és erdőművelésű földfelület. Gazdasági kár nem keletkezett.A belvízcsatornákon a kaszálandó felületek mennyisége és a rendelkezésre álló erőforrások miatt az igazgatóság évi egyszeri kaszálást tervezett. Ezt a sokéves tapasztalat alapján a belvíz keletkezése szempontjából kedvezőtlen tavaszi időszak hatékony vízelvezetésének biztosítása miatt jellemzően ősszel végezzük el. Idén április második felétől a szokatlan meleg következtében a belvízcsatornák vízi növényzetének intenzív növekedése miatt a medrek benőttsége az előző évekhez képest nagyon magas volt, ezért a vízrendszer leürülési ideje megnőtt. A benőttség miatt a csatornák kaszálását már a csapadékos időszak elején megkezdtük, de a felázott partokon gépeink elakadtak, ezért a munkák elhúzódtak és jelenleg is folynak – derült ki az Éduvízig válaszából.