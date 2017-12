M85: pénteken átadják a csornai elkerülőt - Áder János is ott lesz

Ünnepség az elnökkel

Az elkerülőt december 15-én, pénteken délben adják át ünnepélyesen. Jelen lesz Áder János is.

Ez a látvány várhatóan ritka lesz péntek délutántól. A kamionok teljesen megkerülhetik Csornát.

Nagy lélegzetet vehetnek holnap délután a csornaiak: megnyitják ugyanis a járművek előtt a várost elkerülő út második szakaszát. Ez azt jelenti, hogy az észak–déli után a kelet–nyugati forgalomtól is mentesül a település.A megnyitón a köztársasági elnök is jelen lesz. Áder János ott volt 2015-ben az első szakasz avatásán is.A második szakasz építése tavaly májusban kezdődött, akkor rakták le az alapkövét. A kivitelező 4,5 kilométer hosszan, kétszer két forgalmi sávos gyorsforgalmi autóutat és 1,6 kilométeren kétszer egysávos utat alakított ki az elmúlt másfél évben.Mindez 13,8 milliárd forintba került, hazai forrásból. Az út a döri kereszteződés után körülbelül 2 kilométerrel válik ki az észak–déli elkerülőből, Farád és Rábatamási között, a Határároknál tér vissza a 85-ös főútra. Holnaptól tehát elvileg Farád belterülete is megszabadul az átmenő forgalomtól.

A munka során kerékpárutat is építettek Farád és Jobaháza között. Az építkezést természetesen itt is a régészeti feltárás előzte meg. Megírtuk, hogy Farád határában egy közel 3000 éves temető maradványaira bukkantak, ahonnan urnákat, korabeli ékszereket, kerámiaedényeket és fegyvereket emeltek ki.A csornai elkerülő első ütemének átadásával, két évvel ezelőtt jelentősen csökkent a teherforgalom a városban. A kamionok ugyanis jellemzően az észak–déli útvonalon haladtak. A 85-ös főúton azonban még mindig nagy maradt a forgalom. Várhatóan péntek délutántól az is visszaesik.