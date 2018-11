Iskolások szeretetakciói

Már javában gyűlnek a játékokat rejtő dobozok a rábatamási iskolában és a nevelés szempontjából nem elhanyagolható a háttérben lévő felirat sem... Nemrég beszámoltunk a Rábatamási Móra Ferenc Általános Iskola gyűjtéséről. Csatlakoztak a Magyar Diáksport Szövetség által indított „Egy cipőben járunk" programhoz, melyhez az intézmény 75 tanulója 80 pár lábbelivel járult hozzá (Kisalföld, 2018. október 24.). A cipőket nehéz körülmények között élő, sportolni vágyó gyermekeknek szánja a szövetség. Ám alig ért véget ez a program, máris indult a következő:

– A „Segíts velem!" elnevezésű Karácsonyi Mosolymanó akció keretén belül várjuk a gyerekek megunt, de még jó állapotú játékait egy dobozban, melyeket a Máltai Szeretetszolgálat juttat el a rászoruló családoknak – mondta az igazgató, Gönye-Tóth Anett.



Srágli Dezsőné, a mihályi iskola vezetője a majd egy évtizedes múltra visszatekintő kezdeményezésüket osztotta meg lapunkkal. – Az ifjúságvédelmi felelősön keresztül egész éven át gyűjtünk ruhát, cipőt, iskolaszereket – beszélt a helyi családokat segítő, sokak által támogatott adakozásról.



Ugyanis nemcsak a szülők, de a községben élők is szívesen adnak, a raktár pedig szerencsére folyamatosan megtelik. Az iskolában ezenfelül is terveznek karácsonyi gyűjtést, valamint csatlakoztak a Mihályi Gyermekekért alapítvány hirdette cipősdoboz-akcióhoz.



Babosné Major Beáta az idei nevelési évtől vette át a szili iskola igazgatását. Lévén, hogy ökoiskolaként is működnek, egy ezzel szorosan összefüggő kezdeményezést indítottak el: – Az ökoiskolai programot áttekintve láttam, hogy kapcsolatban vagyunk a Győri Állatmenhellyel. Az iskolában korábban is gyűjtöttek nekik, de új alapokra helyezve a velük való kapcsolatunkat kampányt hirdettünk „Egy hét az árva állatokért" címmel – emelte ki az iskola vezetője. Arra biztatták a gyerekeket, hogy a cukor vagy csoki árát macska- vagy kutyaeledelre fordítsák. – Fogékonyak voltak rá az emberek, s a vági és az egyedi kisiskoláink is csatlakoztak. A szili önkormányzat pedig az adományozáson túl a szállításba is besegített. Egy-egy tanuló képviselt minden felsős osztályt, és a napokban átadtuk a két bevásárlókocsira való állateledelt a Győri Állatmenhelynek. Nem számítottunk ekkora mennyiségre, de örülünk, hogy tudtunk segíteni. A szili iskola kezdeményezésére két bevásárlókosárnyi állateledel gyűlt össze a Győri Állatmenhelynek.

A jövőben tovább erősítenék a kapcsolatot, bár a menhelyről évente kétszer eddig is kilátogattak a gyerekekhez. – Az állatok védelme szívügye a korábbi intézményvezetőnek és továbbra is e mentén szeretnénk haladni. Nemsokára madáretetőket helyezünk ki az iskolaudvaron, és terveink szerint a faluban is. Emellett besegítünk a szili önkormányzat cipősdoboz-akciójába.



Babosné Major Beáta végül a legutóbbi gyűjtésük szlogenjével zárta mondandóját: – Ha veszel, megtelik a kezed, ha adsz, megtelik a szíved. Ezt próbáljuk a gyerekekben erősíteni.