Három gyerek maradt félárván a beledi Mészáros családban

Nagyon megviselte a Mészáros családot az édesanya, Viki elvesztése.

Támogatás a bajba jutott félárváknak

A Jóakarat hídján keresztül a Kisalföld 150 ezer forintot juttatott el a Mészáros családnak. Aki szeretné és módjában áll támogatni őket, az alábbi bankszámlaszámra történő utalással megteheti: Mészáros Gábor 59501015-16388471.

Nagy teher nehezedik a beledi Mészáros Gábor szívére. Nemrégiben elvesztette szeretett feleségét, gyermekei édesanyját. A harminckét éves fiatalasszony élete több mint felét töltötte Gábor mellett: „Nekem ő volt a mindenem" – kezdte a férj, aki könnyes szemmel beszélt a történtekről. Két tizennégy éves ikerlány és egy hatéves kislány maradt félárván.Gábor nehézgépkezelőként dolgozik egy mezőgazdasági vállalkozónál. A munkába való visszatérésének a lelki teher mellett fizikai akadálya is van. Autója elromlott, amit a téli leállás alatt javítgatott. Azon a bizonyos estén is a szereléssel foglalatoskodott. Épp csak beugrott a házba, felesége mosogatott.„Adtam neki egy puszit, aztán indultam volna ki, mikor láttam, hogy összeesett" – emlékezett vissza Gábor, aki miután látta, hogy nagy a baj, azonnal elkezdte az újraélesztést, közben pedig már a mentők is úton voltak. „Másfél órát küzdöttek érte. Négyszer állt meg a szíve" – ötödszörre azonban nem indult újra. Ez az este sok szempontból volt az utolsó. Az utolsó puszi, az utolsó mosoly, Viki utolsó lélegzetvétele és még az általa vásárolt égődekoráció is örökre kihunyt aznap este. A halál okaként bevérzéses tüdőgyulladást állapítottak meg.Gábor nem tapasztalt gyanús tüneteket és felesége sem panaszkodott fájdalomra, rosszullétre.„Mindenkit maga elé helyezett. A gyerekek voltak neki az elsők, utána következett mindenki más. Előbb segített másokon, mint saját magán. Önzetlen ember volt."Gábor elmondása szerint feleségét lelkileg nagyon megviselte édesanyja elvesztése: „Nem tudta feldolgozni az édesanyja halálát. Próbáltunk neki segíteni, de magába fojtotta az érzéseit" – tudtuk meg a férjtől.Viki végül túl fiatalon követte édesanyját. Megannyi célja volt még, tervezték a költözést. Gábor szüleivel éltek egy fedél alatt. Nem éltek nagy lábon, de a gyerekeknek igyekeztek mindent megadni. Míg korábban együtt oldották meg a problémákat, most minden Gábor nyakába szakadt, minden összedőlt. Próbálja kézben tartani a dolgokat, de ott a hiteltartozás, a napi problémák, a kenyérkeresetét biztosító autó pedig darabokban. A félretett pénzük hirtelen semmivé vált. „Most minden segítség jól jön" – emelte ki Gábor.Most a gyerekek tartják benne a lelket, de támaszként szüleire és néhány barátra is számíthat. Érdekes, hogy a legkisebb, anyjára leginkább hasonlító hatéves kislány önti a lelket a felnőttekbe: „Anya azt akarja, hogy mosolyogjunk, nem szeretné, ha sírnánk" – idézte fel Klarissza szavait Gábor.Az ikreket is megviselte anyjuk elvesztése, ők alig több mint egy hét múlva töltik be a tizenötöt. A nagy lelki megrázkódtatás is közrejátszik abban, hogy az eset óta kiújult az asztmájuk. Gábor sokszor elérzékenyül, de tartania kell magát: „Felfoghatatlan, hogy nincs többé" – zárta végül.