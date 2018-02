Felújítják az orvosi rendelőt és az iskolát Rábacsécsényben

Készül a csécsényi specialitás, a mindig friss savanyúság. Felvételünkön Pongrácz Józsefné és Nagyné Lovász Hajnalka.

Rábacsécsényben 2018-ban is 14 foglalkoztatottal indul a közmunkaprogram. Eddig is ekkora volt a létszám, ám Kovács Teodóra polgármester szerint nem könnyű tartani. Az első „generációs" közmunkások a „szabad piacon" helyezkedtek el.– Többen a végzettségüknek megfelelő munkát találtak, hiszen egyre nagyobb a kereslet a munkaerő iránt – fogalmazott Kovács Teodóra. – Mások a közeli útépítéseknél biztosítják a megélhetésüket. A közmunkaprogram tehát sikeres és mindenképpen elérte a célját az ő esetükben. Egyrészt nyitottabbak lettek és több információhoz jutottak azáltal, hogy az önkormányzat állományába tartoztak. Másrészt képzéseken is részt vehettek, melyek szintén növelték esélyeiket a munkaerőpiacon. A közmunkások másik részének, az idősebbeknek már kevesebb lehetőségük van máshol munkát vállalni. Nekik a közmunkaprogram gyakorlatilag a későbbi nyugdíjat adja meg. Az önkormányzati gazdaság profilja nem változott, a hagyományos kertészeti kultúrákkal foglalkozunk, illetve a feldolgozásra helyeztük a hangsúlyt. Rendelkezünk az ehhez szükséges berendezésekkel, van hűtőkamránk és a piacunk is bejáratott. Specialitásunk például, hogy most, a téli időszakban sem tartósított savanyúságot kínálunk, hanem mindig frissen készítettet vásárolhatnak tőlünk. A másik portékánk, ami nagyon bejött és keresett, a fűszerpaprika, illetve az ételízesítő. Ezeken változtatni tehát nem akarunk, a korábbi gyakorlat szerint folytatjuk a termelést és a gazdálkodást.

200 millió forintos program

A polgármester hozzátette: Tét koordinálásával egy 200 millió forintos programban is szerepelnek. Rábacsécsényben különböző rendezvényeket szervezhetnek, valamint a kultúrház nyílászáróit is kicserélhetik a támogatással. Eredményes volt a Molnár János Rábacsécsényért Egyesület is. A civil szervezet egyrészt 25 millió forintot nyert közösségi programok szervezésére. Egy másikkal pedig 40 milliót a hátrányos helyzetű családok felzárkóztatására, sorsuk jobbra fordítására költhetnek el. Ugyancsak a falut érintő fejlesztés a helyi, több községgel közös tulajdonban lévő szennyvíztisztító telep korszerűsítése. A projekt 340 millió forintos támogatást kapott.

A falu egyéb közügyeiről szólva Kovács Teodóra elmondta: az elmúlt időszakban több pályázati kiíráson is sikeresen szerepeltek.– Az orvosi rendelő felújítását már elkezdtük, tizenhárom és fél millió forint áll rendelkezésünkre. Az összegből eszközbeszerzésre is futja majd. Energetikai pályázatunkkal negyvennyolcmillió forintot nyertünk. Ebből az iskolaépületet korszerűsítjük. A fűtést újítjuk fel, elvégezzük a szigetelést, nyílászárókat cserélünk. Úgy tervezzük, hogy nyáron kezdődhet a beruházás. A Belügyminisztériumtól csaknem tizennégymillió forintos támogatást kapunk, amit önerővel kiegészítve járdaépítésre fordítottunk, az iskolától a temetőig. Ugyancsak járdára és útra költöttünk el tizenötmillió forintot, amiből a Kossuth utca egy szakaszát újítottuk fel, illetve a Petőfi utcában aszfaltoztunk. A kistelepülések alapjából valamivel több, mint egymillió forintot nyertünk, ebből a Szent Imre utcában fejlesztünk.