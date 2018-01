Dúcolatlan gödörben dolgozott a munkás, aki meghalt a bősárkányi csatornaépítésen

Fekete címlap a Kisalföld 2013. szeptember 7-i számában. Két jánossomorjai férfi tragikus halálát jelezte.

Másfél méteres, dúcolatlan gödörben lelte halálát egy Csongrád megyei férfi Bősárkányban. Amint arról a beszámoltunk, csütörtökön délután történt a tragikus baleset. A faluban a szennyvízcsatorna-hálózatot építik ki, a baleset a Köztársaság utcában volt. A hivatalos eljárást megindította az illetékes hatóság.A megyei kormányhivataltól megtudtuk: a középkorú férfi segédmunkás volt. A mintegy másfél méter mély, kidúcolatlan munkagödör alján csőillesztést végzett és a gödör oldalfalának omlása temette maga alá.A győri járási hivatal munkavédelmi és munkaügyi osztálya helyszíni munkavédelmi ellenőrzést tartott, ami után hatósági eljárást kezdeményezett. Azt tisztázzák a szakemberek, hogy a munkáltató betartotta-e a munkavédelmi előírásokat. Az ügyben eljáró szakügyintéző a további munkavégzést felfüggesztette.A helyszíni ellenőrzés során a baleset helyén munkát végző munkavállalókat tanúként hallgatták meg.Az eljárás tehát folyamatban van, annak eredményéről a Kisalföld is beszámol majd.Az áldozat Csongrád megyéből, Baks községből érkezett a Rábaközbe dolgozni. Kollégáink, a Délmagyarország napilap munkatársai megkeresték a hozzátartozóit, de őkelhárították az érdeklődést.

A bősárkányihoz nagyon hasonló baleset történt évekkel ezelőtt Szombathelyen (Kisalföld, 2013. szeptember 7.). A gödörbe beomló föld két munkást temetett be. Mindketten meghaltak, mindketten jánossomorjaiak voltak. Egyikük lánya, Szentmiklósiné Szigeti Viktória a Kisalföld érdeklődésére most elmondta: noha csaknem öt éve hunyt el édesapja, még nem zárultak le az akkor indult eljárások.– Naponta ingáztak édesapámék Szombathelyre, ők is csatornát fektettek, mint a bősárkányiak – idézte fel a tragédiát Szentmiklósiné Szigeti Viktória. – Az árok beomlott, a föld maga alá temette őket és mindketten azonnal meghaltak.Az eset után a rendőrség halált okozó, foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt nyomozott. Végül két ember ellen emeltek vádat. Egyikük a munkát a helyszínen irányította, a másik a műszaki főellenőr volt. A vizsgálat megállapította, hogy a munkagödör alja volt zsaluval biztosítva, míg a zsalu feletti, közel kétméteres földszakasz nem (Kisalföld, 2014. november 5.).– Az elsőrendű vádlott elfogadta a kiszabott ítéletet, felfüggesztett börtönt és pénzbüntetést kapott. A másodrendű fellebbezett, ez az ügy még tart – fejtette ki az elhunyt férfi lánya.– Ötvenhárom éves volt az édesapám. Lassan öt éve lesz, hogy elment, de ma sem értjük, hogy történhetett. Elfogadni sem tudjuk és feldolgozni sem. Még tartanak a hivatalos eljárások, de amúgy is gondolunk rá nap mint nap. A Bősárkányban szerencsétlenül járt férfi családjának nem is tudok tanácsot adni, csak erőt kívánok nekik. Nehéz idők várnak rájuk, az biztos – fogalmazta meg érzéseit Szentmiklósiné Szigeti Viktória.