Brutális krumplibogár-invázió Kónyban, tízezrével támadnak - fotók

Krumplibogarak „legelik le" a kónyi Győri utcai kertek termését. Horváth Alajosnak a paprikapalántáit tették tönkre, az őstermelő savanyúságot készített volna. Az ügy már a hatóság előtt van, a helyi jegyző megtette a szükséges lépéseket. Egy tavaly a földbe visszaszántott burgonyaültetvényről érkezik az invázió.Horváth Alajos kertjében ezerszám borítják a földet a burgonyabogarak. A gazda ahogyan tud, próbál védekezni ellenük. Kevés sikerrel. Gyakorlatilag mindent elpusztítottak nála a kártevők. A krumplit, a paradicsom- és paprikapalántákat, az uborkát.

Nem csak a kertben okoznak felfordulást, hiszen bejöttek már az udvarra, sőt, a lakásba is"

– sorolta Horváth Alajos.

Nem lehet kiülni tőlük az udvari padra, mert rajzanak körülöttünk. A nyitott ablakon bemásznak a szobákba. Ezrével, tízezrével támadnak. Lassan hetvenéves vagyok, de ilyet még nem láttam."

Horváth Alajos kertjében mindent lelegeltek a krumplibogarak.

A kerttulajdonosok elmondták: tavaly a kertjeikkel szomszédos területen többhektárnyi burgonyát termeltek. A termést azonban nem szedték ki, csak visszaszántották a földbe. Ennek látják most az „eredményét".

Nem végezték el a szükséges permetezést, védekezést, így szabadon keltek ki a bogarak a kukoricásban. Beszéltünk a szerintünk felelős gazdával. Adott néhány palántát, meg azt mondta, kifizeti a tönkrementek árát. Én ötvenkétezer forintot ruháztam be, de nem ennyitől esek csak el. A paprikát ugyanis savanyúságnak készítem el és őstermelőként értékesítem. Nekem ez most komoly kiesést jelent. Ráadásul a régi vevőimet ha nem tudom idén kiszolgálni, elpártolnak tőlem. Télen a nyugdíjamat egészítem ki ezzel a tevékenységgel. Ha nem intézkednek sürgősen, jövőre is ugyanez lesz a helyzet.

A Győri utcaiak a kónyi jegyzőhöz fordultak segítségért. Némethné Hajzer Marietta hivatalból megtette a bejelentést az illetékes hatóságnál. A jegyző úgy tájékoztatott, hogy a Győri Járási Hivatal illetékes osztálya már tartott helyszíni szemlét és megteszik a szükséges intézkedést.A Győri utcaiak azt szeretnék, ha az érintett határrészt fertőtlenítenék, hogy jövőre már ne fordulhasson elő a mostanihoz hasonló krumplibogár-invázió.A megyei kormányhivatal megkeresésünkre úgy tájékoztatott, hogy a helyszíni ellenőrzésen megállapították, a burgonyabogarak származási helye a közeli kukoricatábla. A hivatal felhívta a kukoricatábla tulajdonosának figyelmét a jogszerű állapot helyreállítására és kötelezte a védekezés elvégzésére.