Böllérmájfesztivál Kapuváron - újabb fotók

Kapuvár Város Önkormányzata a Kapuvári ÍzvadÁszokkal és a Fesztivál Hungária Kft.-vel közreműködve rendezte meg szombaton a Kapuvári Böllérmáj- és Gasztronómiai Fesztivált. A fellépők sorával tarkított rendezvény középpontjában nem más, mint a város védjegyének számító böllérmáj állt.A verseny kezdetét a Kapuvári Hajdúk – Gartai Muskétások díszlövése jelezte. Baráti, családi körök, munkahelyi társaságok, egyesületek, külföldi csapatok verbuválódtak az alkalomra, sőt, a helyi szakképző iskola szakácstanulói is az üst mellé álltak. Idén mind a látogatók, mind pedig az egymással versengő csapatok számában rekord született. Huszonnégy főzőcsapat, hatezer vendég és ugyanennyi jóllakott ember a mércéje a hétvégi rendezvénynek. Az elkészült ételkülönlegességek illata pedig csak úgy vonzotta az embereket, akik hosszan kígyózó sorokban várták a kiszolgálást. A meghívottak soriban feltűntek a lengyel delegáció tagjai is. Hrubieszow a tizenkettedik város, mellyel Kapuvár kapcsolatba lépett.Pető István, a hattagú zsűri elnöke szerint évről évre jobb ételek kerülnek a bírák asztalára. A böllérmáj „kitalálója" a Gulyás étterem neves főnöke, Orbán József volt. „A cél pedig, hogy az ott kínált étel mását készítsék el a csapatok. Minden évben elmondjuk nekik a javító szándékú észrevételeinket, úgy tűnik, megfogadják a tanácsainkat" – mondta a Venesz-díjas mesterszakács, aki kiemelte, hogy tökéletesen elkészített böllérmájat is kóstoltak. S hogy miben rejlik a város védjegyévé vált étel kiválóságának titka? „Rövid idő alatt, a megfelelő hozzávalókat előre odakészítve, összerázva kell elkészíteni" – tette végül hozzá a zsűri elnöke. Hámori György , Kapuvár polgármestere elégedetten zárta a rendezvényt: „Szerencsére az idő is mellénk állt – mondta a városvezető, majd hozzátette, hogy már az összejövetel kezdetén megtelt a sátor. – Minden adott volt, hogy jól sikerüljön a fesztivál. Idén huszonnégy csapat nevezett. Úgy tűnik, kinőttük ezt a helyet. A következő fesztiválra valószínűleg már a városközpontban kerül sor."A tavaly arany, idén ezüst minősítést elnyerő Hanyi Íjászok párhuzamot is találtak a kulináris étel és a hobbijuk között, hisz mindkettő a hagyományőrzést hivatott erősíteni. „Böllérmájat kapuvári módra, titkos, íjászok általi fűszerezéssel megspékelve, valamint velővel töltött rántott palacsintát készítettünk. A süteményversenyre pedig vaníliás kürtőskaláccsal neveztünk" – mondta Szabó István, majd kiemelte, hogy a kürtőskalács sütéséhez szolgáló szerkezetet az egyik ezermester tagtársuk készítette. „A feleségek is bedolgoztak, ez egy igazi csapatmunka eredménye."Végül a böllérmáj és egyéb étel kategóriában a Családi Csapat, sütemény kategóriában Kelemen Mária vitte el a fődíjat.Fél tizenkettőtől kulturális műsorokkal szórakoztattk a vendégeket, ahol a Hanság Big Band, Pintér László operetténekes, a Hajnalcsillag Dalkör, Kapui Zsófia, Stift Cyntia és Szűcs Ákos, valamint a helyi hagyományőrző nyugdíjas-egyesület lépett színpadra.