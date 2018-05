Az utolsó simítások a vitnyédi óvodán

Hamarosan elkészülnek a vitnyédi óvoda felújításával. Az utolsó ecsetvonásokat Boros Tamás festőtanuló végzi.

A falu 40 millió forintot kapott pályázaton az óvoda felújítására (Kisalföld, 2017. 09. 19.). Ebből az energetikai korszerűsítésen túl modernizálták az épületegyüttest, s az új tetőre már felkerültek a napelemek.„A terveink szerint június második felében költöztetjük vissza az óvodát" – kezdte Szalai Csaba polgármester. A kicsik az átmeneti időben a művelődési központban voltak. A családi bölcsőde kialakítására kapott négymilliós támogatást és a hozzáadott önrészt is felhasználják.– A szerelvényezés és a festés van még hátra. Utána indítjuk az engedélyezési folyamatot és reményeink szerint szeptember 1-jétől indul a családi bölcsőde. A berendezést és az udvarrendezést is magunk álljuk. A felmérés alapján nagy igény mutatkozik az intézményre. Idővel ezt a szolgáltatásunkat társulási formában a környező településekre is szeretnénk kiterjeszteni – tette hozzá a falu vezetője.A másik, nagy léptékű fejlesztésük a községháza korszerűsítése. „A munka előreláthatólag fél évet vesz igénybe. A felújítás idejére a hivatalt a közösségi házba költöztetjük" – beszélt terveikről a polgármester. Minderre 33 millió forint támogatást kaptak.A június 8-án rendezett falunapra elkészülnek az éves kátyúzásokkal, az út- és járdafelújításokkal, azaz a Széchényi utcával és a Vasút utca burkolatának egy részével, valamint a Csitke köz és a Fő utca déli oldalának gyalogútjaival.„A Kossuth, Árpád, Ady utca és Vasút melletti kavicsos út mart aszfaltoztatására adtunk be legutóbb pályázatot" – tért ki a polgármester a jövőbeni tervekre, s közben a település biztonságát is erősítik. Szerveződik a helyi polgárőrség és kamerarendszert telepítenek. Utóbbiról a falu első emberétől megtudtuk: „Az elsők a központot, a művelődési házat és környékét figyelik. A második ütemben a templomra, a horgásztóra és környékére kerül sor, az utolsó körben pedig a bejövő utakhoz teszünk. Ahogy az erőnkből telik, úgy szeretnénk kiépíteni egy tizenhat elemes kamerarendszert. Ez egyfajta biztonságot ad a vitnyédieknek és segíti a rendőrség munkáját."A polgármester bizakodva emelte ki, hogy elkezdték az M85-ös gyorsforgalmi út építését. A rábaközi részen a nyomvonal a településeket délről kerüli meg, a vitnyédi–csapodi erdő és az ottani Natura 2000-es természetvédelmi területnél pedig a vasúti pályával párhuzamos nyomvonal kapott környezetvédelmi engedélyt. Eleinte gondot okozott a faluban az útépítésen dolgozók viselkedése, szemetelése.„Vitnyéd rendezett település. Itt nem jellemző, hogy elszórják a szemetet. El kell fogadnunk őket, nekik viszont alkalmazkodniuk kell a mi szabályainkhoz" – emelte ki Szalai Csaba. Elmondása szerint miután egyeztetett feletteseikkel, megszűnőben van a probléma, s így újra a kitűzött célra koncentrálhatnak: „Közös az érdekünk, a gyorsforgalmi út mielőbb épüljön meg."