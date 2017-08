Az 1956-os forradalom mártírjára emlékeztek Kapuváron - fotók

A résztvevők előbb Szigethy Attila egykori szülőházánál, majd nyughelyén rótták le kegyeletüket, s helyezték el a megemlékezés koszorúit. A Kapuvári Önkormányzat valamint a Szigethy Attila Társaság szervezte megemlékezésen Tóth Imre önkormányzati képviselő köszöntője, Ivánkovics Kata éneke, és a Szigethy Attila Társaság nevében Tihanyi László szavai hangzottak el. Horváth István tárogató hangszerével, az Ars Camerata Kórus énekével, Ézsöl Krisztián pedig versével tette meghittebbé az emlékezés pillanatait, melynek narrátora Najdek Lászlóné volt.Szigethy Attila 1939-ben lépett be a Nemzeti Parasztpártba, s majd egy évtizedig volt annak képviselője. 1956-ban, a forradalom első napjaiban Győrbe érkezett, s később a népakarat révén a Dunántúli Nemzeti Tanács elnöke lett. A forradalom leverését követően azonban megtorlás áldozata lett. Földi maradványai 34 évig jeltelen sírban pihentek. 1991-ben helyezték végső nyugalomra Kapuváron (Kisalföld, 2016. március 24.).Áldozó István, a Győr-Moson-Sopron Megyei Levéltár igazgató helyettese miután a rendezvényen ismertette 1956 mártír politikusának életútját, beszéde végén eképp jellemezte őt: „Ha az emberi oldalát akarnánk meghatározni, akkor az első lenne az őszinteség, második a bátorság, a harmadik a józanság, és a mértékletesség… Ne feledjük emberi nagyságát." – mondta. Kisfaludon élő lánya, Árvai Lászlóné és családja is részt vett a megemlékezésen: „A Szózat hallatán újra és újra felszakadnak bennem a régi sebek. – kezdte, s hozzátette – Édesapám türelmes, és jókedélyű ember volt. Sokhelyütt megfordult, s szinte mindenhova vitt magával bennünket." – utalt a szoros kapcsolatra Árvai Lászlóné, aki próbálta az apjától tanult törődést, gondoskodást a családjának is továbbadni.