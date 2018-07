19 támogatási kérelem

A civil szervezetektől, városi amatőr művészeti csoportoktól és egyéb sportszervezetektől tizenkilenc támogatási kérelem érkezett a város elöljáróságához. Többségében előadások, rendezvények lebonyolításához, eszközbeszerzésekhez kértek pénzt. A városban működő hét művészeti csoport beadványát is elbírálták. Volt, aki a fellépésekkel járó költségekhez, más a működéshez szükséges eszközök megvételéhez vagy épp egy-egy színpadi produkció megvalósításához kért segítséget. Továbbá hét sportegyesület kereste fel az önkormányzatot, főként a felszereléseikre és a versenyeken való részvételre fordítanák a kapott összeget.



Meghatározták a Király-tó Óvoda és Bölcsődében a 2018/2019-es nevelési évben indítható óvodai csoportok számát. E szerint Kapuváron 11, míg a babóti és az osli tagóvodában egy-egy, a veszkényiben két csoport indul. Hámori György polgármester a testületi ülésen elmondta, jól halad a házhelyi óvoda felújítása és elindul a Király-tó Óvoda és Bölcsőde központi épületének a felújítása is.



A gyorsforgalmi út Kapuvárt elkerülő szakaszán elkezdődtek a földmunkák és a régészeti feltárások. Az út olyan területeket is keresztez, amiket a gazdák eddig könnyen megközelítettek. Ahhoz, hogy ez fennmaradjon, a képviselő-testület hozzájárulását adta az összesen 4754 négyzetméteres ingatlanrész ingyenes állami tulajdonba adásához.



Az önkormányzat képviselő-testülete a Kapuvár Térségi Általános Iskola központi épületének energetikai korszerűsítéséhez a közbeszerzési tervben elfogadott kivitelezési munkák becsült értékét nettó 120 millió forintról nettó 112 millió forintra módosította. A házhelyi óvoda melegítőkonyhájának felújítását célzó pályázat benyújtásáról is döntött a plénum. A 15 százalékos önerő mellett az elnyerhető támogatás közel 11 millió forint. Végül a hőszolgáltató kft. támogatási kérelmét is elbírálta a testület. A fejlesztési tartalékból 20 millió forintot irányoztak elő, amit a húsgyári kazánházra fordíthat a városi szolgáltató.