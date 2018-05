Induljon a nyár! Megnyílt a pápai Várkertfürdő strandja

(x)

A „Hónap kedvence" akciósorozatunkban májusban – már a nagy nyári készülődés jegyében – a szoláriumjegyeket adjuk 10% kedvezménnyel. A termálfürdő épületében található wellnessközpontunkban, a Bambusz SPA-ban a legmodernebb technológiát képviselő állószolárium várja a barnulni vágyókat, amely a legszebb bőrszínt varázsolja vendégeinkre. A kedvezményes időszak a hónap végéig tart, így aki már napsütötte színben szeretné kezdeni a nyári vakációt, nálunk könnyen és gyorsan elérheti a kívánt barnaságot.Gyermeknap egy héten át? – A Várkertfürdőben ez is lehetséges! Május 27. és június 2. között féláron kínálja létesítményünk a gyermekbelépőket, a családi belépőkre pedig 10% kedvezményt adunk, hogy még jobban induljon a nyár!A pápai Várkertfürdő pünkösd hétvégéjén megnyitotta kapuit az idei nyár előtt! Legyen Ön is az első strandolók között! Az apróságokat a Kistappancs és a Nagytappancs medence várja minicsúszdákkal, vizes játékokkal, a nagyobbak számára az élménymedence és a két csúszdatorony óriáscsúszdái nyújtanak szórakozási lehetőséget, a nyugodt pihenésre vágyóknak pedig a meleg vizes ülőmedencét ajánljuk. A 4 hektáros park szabad területe a napfürdőzés ideális helyszíne, az árnyas fák békés szundikálásra csábítanak, a büfék, vendéglátó pavilonok pedig gondoskodnak arról, hogy a kikapcsolódás óráit még csak véletlenül se zavarja meg az éhség vagy a szomjúság. (A nagy sportmedence az ugrótoronnyal várhatón június 16-tól üzemel.)A strandon eltöltött kellemes órákat a forró hónapokban is érdemes kiegészíteni egy-egy testi-lelki felüdülést nyújtó, kényeztető szolgáltatással. Bambusz SPA wellnessközpontunkban a nyugodt ellazulásra vágyókat aromafürdőkkel kényeztetjük, a bőr szépségéről a testpeelinggel gondoskodunk, a teljes kikapcsolódáshoz pedig különböző masszázsokat ajánlunk, legyen cél a stresszoldás, az izmok ellazítása vagy éppen a frissesség visszanyerése. Próbálja ki komplex szépségprogramunkat is, amelyet Esterházy Anna Júlia grófnő ihletett, vagy hozza el párját egy közös wellnessélményre.A pápai Várkertfürdő részletes programjai, aktualitásai aoldalon vagy a fürdő Facebook-oldalán olvashatók.