Egyedi bringákat építenek Győrben

Elérhetőségek:

9028 Győr, Erfurti u. 60.

Telefonszám: 30/497-2570

Nyakunkon a tavasz, kezdődik a bringás szezon. A versenyeken induló sportolóknak és a hosszabb túrákat vállaló amatőröknek remek lehetőséget kínál a győri Illés Kerékpár üzlet az Erfurti úton. „Kevés olyan szaküzlet áll a bringások rendelkezésére Magyarországon, ahol a vásárló alkatát, egyéni igényeit figyelembe véve szerelik össze a kerékpárokat. A hozzánk fordulók elképzeléseit kérés esetén javaslatokkal egészítjük ki" ‑ kezdte Magyar László, az Illés Kerékpár munkatársa, a GYAC kerékpáros szakosztályának edzője. A győri üzletben főleg felső kategóriás bringákat szerelnek össze. „Olaszországban gyártott, karbonból és fémből készült Dedacciai vázakkal dolgozunk. Ezt a vázat több profi kerékpáros használja, a tavalyi országúti vb mezőnyversenyében világbajnoki címet is szereztek ezzel a márkával. A kerékpár egyéni építése során számos beállítási lehetőség közül választhatnak. Többek közt a hajtókart, a nyerget, a kormányszélességet, az áttételezést a legoptimálisabb egyéni paraméterek alapján állítjuk be. Az alkatrészek nagy részét a gyártóktól szerezzük be, így jelentős árcsökkentést érünk el" ‑ hallottuk Magyar Lászlótól.A győri szakember konkrét példát is említett: egy felső kategóriás kerékpár esetén akár 30-35%-os megtakarítást tudnak biztosítani a vásárlóknak. Elsősorban országúti kerékpárokkal foglalkoznak, de több speciális mountain bike-ot is állítottak már össze. Sőt, arra is van lehetőség, hogy cyclocross kerékpárokat építsenek. Utóbbi gépek látszólag országúti bringák, ám közelebbről nézve mégsem. Tömören a cyclocross olyan terepbringázás, amikor spéci országútit használnak hegyen-völgyön, sárban-földben.Az egyedi kerékpárok összeszerelése már régóta érlelődött Magyar Lászlóban. „A GYAC kerékpáros szakosztályának edzőjeként rendszeresen foglalkozom tehetséges, fiatal győri bringásokkal. Egy kerékpáros esetében mindig kulcskérdés, hogy a lehető legjobb társat kapja. A tapasztalatok szerint azonban ez soha nem könnyű. Nem egyszer megjárták a versenyzőim, hogy a bringájukat vásárlás után több százezer forintba kerülő, új alkatrészekből kellett átalakítani. Az általunk kidolgozott koncepció szerint ez a bosszúság nem fordulhat elő" ‑ közölte Magyar László, akinek fia, Gergő négyszeres korosztályos magyar bajnok. Az egyik lány tanítványa a tavalyi győri EYOF-on is megmutathatta tudását. Aki komolyan foglalkozik a bringázással és épp visszavonultatni készül a jelenlegi gépét, érdemes ellátogatnia a győri Erfurti úton lévő műhelybe. Nem fog csalódni.