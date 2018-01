Újraszerveznék a Szite-napokat

A Szite környezetvédelmi tábort szervezett a diákok számára.

A Szigetközi Természetvédelmi Egyesület elnöke, dr. Tóásó Gyula érdeklődésünkre elmondta: tavaly tavasszal új irodahelyiségbe költözött az egyesület, a Füzes utcában található ingatlanban helyezték el a szervezet berendezéseit, dokumentumait.Májusban megrendezték az úgynevezett Duna-party eseményt Ásványrárón, amelyen Kertész József vízügyi szakember vezetésével megtekintették a rehabilitációs munkálatokat az Alsó-Szigetközben, elsősorban a Bagaméri-ágon. A piknik jellegű rendezvényt szeretnék minden évben megszervezni, ez alól az idei év sem lesz kivétel.

Mosonmagyaróvár önkormányzata támogatásával több programot bonyolítottak le sikeresen 2017-ben, például környezetvédelmi tábort szerveztek gyerekeknek Dunaszigeten.A több mint nyolcvan tagot számláló egyesület csatlakozott a Mobilitás programsorozat rendezvényeihez, de a TeSzedd! mozgalomhoz is, emellett immár huszonhatodik alkalommal tartották meg a Folyónapot.Nemrégiben kidolgoztak egy programot, amelynek megvalósítása az idei évre maradt. A Földművelésügyi Minisztérium 1,3 millió forintos támogatásával tanulmányúton vesznek részt, amelyen értékes tapasztalatra tehetnek majd szert egy példaértékű ökológiai intézetben és gazdaságban, Gömörszőlősön. A projekt célja, hogy az ottani tapasztalatokat átvegyék, hasznosítsák a későbbiekben a Szigetközben is. A Tisza-tavi védett területeket – mint a Szigetközhöz hasonló, nagy kiterjedésű vizes élőhelyet – is hasonló célból tanulmányozzák majd.A tanulmányúton szerzett élmények, tapasztalatok alapján egy kiadványt készítenek, amelyet eljuttatnak a környező iskolákba, a helyi gazdákhoz és önkormányzatokhoz, hogy ők is hasznosíthassák.Tóásó Gyulától megtudtuk: az egyesület pályázni szeretne, hogy a több évvel ezelőtt útjára indult Szite-napok rendezvényeit újra megtarthassák. A korábbi években Máriakálnokon, Dunaszegen, de Vámosszabadin is szerveztek ilyen napokat nagy sikerrel, amelyek során különböző szakmai előadók tudományos ismeretterjesztő beszámolóit és helyi egyesületek előadásait hallgathatta meg a közönség.