Új híd épül Dunakiliti és Doborgaz között 3,3 milliárdból- látványterv

A tervezők által készített látványterven így mutat az új gyalogos-kerékpáros Duna-híd.

A Szlovák–Magyar Monitoring Bizottság múlt heti ülésén megszavazta a Dunakilitit a csallóközi Doborgazzal (Dobrohost’) összekötő gyalogos-kerékpáros híd felépítéséhez szükséges összeget. A testület tagjaként Németh Zoltán, a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat elnöke is voksolt. A politikus a Kisalföldnek elmondta: a beruházás jogerős engedélyekkel rendelkezik és a két ország közötti államközi szerződések is tartalmazzák. A mostani döntés után a támogatási szerződés aláírása és a közbeszerzés lebonyolítása, végül az építési munkálatok következnek. A tervek szerint 2021 augusztusára készül el az új műtárgy.Németh Zoltán kifejtette, hogy a fejlesztésre 10,5 millió euró (mintegy 3,3 milliárd forint) áll rendelkezésre. Az összeg 85 százalékát az európai uniós finanszírozású Szlovákia–Magyarország Együttműködési Program biztosítja, a maradék 15 százalékot pedig a két ország önerőként teszi hozzá. A pénzből egy 562 méter szélességű, többnyílású híd valósul meg, amelyhez a magyar oldalon 760, a szlovák részen 1,6 kilométer hosszú kerékpárutat építenek. Az elnök hozzátette: a híd olyan teherbírású lesz, hogy akár nehézgépjárművek – például tűzoltó- vagy vízügyi autók – is áthaladhassanak rajta, ami katasztrófahelyzetben jelenthet segítséget.A fő cél persze nem ez. Németh Zoltán szerint egyrészt azt szeretnék elérni a beruházással, hogy a Duna 1992-es elterelésekor az egyik oldalról a folyó, a másik oldalról a felvízcsatorna által elzárt három csallóközi, csaknem színmagyar falunak – Doborgaznak, Vajkának (Vojka nad Dunajom) és Nagybodaknak (Bodíky) – Magyarország felé szárazföldi összeköttetést biztosítsanak. A fejlesztés emellett a turizmus fellendülését is segítheti. A szlovák oldalon Pozsonytól délre, a Duna mentén rendkívül élénk a kerékpárosélet, s a bringások az új műtárgyon áttekerhetnek majd hazánkba, így egy kört téve térhetnek vissza a szlovák fővárosba. Erre a forgalomra idővel szolgáltatások – például vendéglátóhelyek – épülhetnek ki.A politikus úgy vélte, a projekt javíthatja a két ország kapcsolatát és szimbolikus jelentősége szintén nyilvánvaló. „Hetvenhat éve épült utoljára nagy-dunai híd Győr-Moson-Sopron megyében, Vámosszabadi és Medve között" – jegyezte meg.Németh Zoltán arról is beszélt, hogy a régóta tervezett projekt néhány éve holtpontra került, ahonnan többek között Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, Nagy István mosonmagyaróvári országgyűlési képviselő, illetve a szlovák kormány két magyar minisztere, Sólymos László és Érsek Árpád segítségével sikerült kimozdítani.