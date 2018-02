Telt ház a fenntartott konténerekben és az átmeneti szállón is

A kríziskonténerben tizenegyen éjszakáznak. Tegnapi látogatásunkkor László takarított, a háttérben Katalin.

Hatan osztoztunk az éjszaka ezen a mintegy hat és fél négyzetméteren, de előtte meg heten aludtunk itt, a másik részben meg négyen szoktak lenni – mutat körbe az egyik konténerben László, akit szerdán reggel éppen felmosás közben találtunk a krízisszállón. „Amíg kitakarítunk, addig maradhatunk itt napközben" – jegyzi meg Katalin.– Napközben hazajárok édesanyámhoz mosakodni, étkezni, kimosni a ruháimat. Az év elején külső bokacsonttörést szenvedtem. Ha felépülök, abban bízom, kőművesként el tudok helyezkedni. Meg albérletet is találok elérhető áron – osztja meg reményeit a mosonmagyaróvári férfi. Az asszony Egerből egy éve költözött a Lajta-parti városba a jobb élet reményében. Azt mondja, egy helyi étteremben dolgozik, ahol fürödni és étkezni is tud. „Egyszer fent, egyszer lent. Most éppen az utóbbinál tartunk" – fűzi hozzá búcsúzásként sorsáról.

Az utcán nem éjszakáznak

Csiba Erzsébet szerint mintegy 5–10 ember lakáscélra nem alkalmas épületben, búvóhelyen húzódik meg a fagyok elől Mosonmagyaróváron. Nem ismert a szakemberek előtt olyan hajléktalan, aki az utcán élne. Ha valaki mégis tudna ilyen személyről, kérik, jelentsék az intézménynek.

Téli krízisszállásként tavaly novemberben nyitották ki azt a két konténert, melyet éjszakánként használhatnak az átmeneti szállóról kirekedt fedélnélküliek. A fagyos idő óta itt körülbelül tizenegyen éjszakáznak. Van villany, radiátorral fűthetnek. Napközben meg a nappali melegedőben – ami a szálló falain belül működik – húzódhatnak be, ott mosakodhatnak, moshatnak, étkezhetnek.– A téli krízisszállónak a lényege elsősorban az életmentés. A város évek óta tervezi egy éjjeli menedékhely kialakítását. Az önkormányzat tavaly év végén közel 10 millió forintból vásárolt két új konténert. A működési engedély megszerzését követően, várhatóan a következő téli szezonban nyitnánk meg a rászorulók előtt, ahol a mostaninál jobb körülmények lesznek – hangsúlyozza Csiba Erzsébet, a Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény vezetője.Tegnapi látogatásunkkor 41 hajléktalannak nyújtott fedelet a 43 férőhelyes átmeneti hajléktalanszálló. További két fedélnélküli felvétele folyamatban van, így telt ház lesz – tudtuk meg. A Hajléktalanok Átmeneti Szállása évek óta ideiglenes működési engedéllyel üzemel. Ez többnyire abból adódik, hogy nem tudják biztosítani az előírt négy négyzetmétert lakónként. A fenntartó térségi társulás pályázata ezt is orvosolni fogja. Férőhelyenként 2 millió forintot kaptak, azaz 86 millió forintot fordíthatnak a Barátság utcai épület korszerűsítésére. Bővítik a jelenlegi szűkös közös tereket, így az étkezőt és a társalgót (mely nappali melegedőként is szolgál). A mostani irodákat egybenyitva egy újabb lakószobát hoznak létre. Nem lesz több a jelenlegi 43 férőhelynél, viszont nagyobb térhez jutnak az ott élők, de az alkalmazottak munkakörülményei is javulnak. Az szintén fontos, hogy határozatlan idejű működési engedélyhez jut az intézmény. A tervek között szerepel a fűtés korszerűsítése illetve szellőzőrendszer kiépítése a régi és az új épületben egyaránt. Csiba Erzsébet arról beszélt, hogy aláírták a támogatási szerződést, és hamarosan kiírják a közbeszerzést a kivitelezésre.