Már lehet jelentkezni a XI. VOLUTA Nemzetközi Vízi Karneválra

A térség egyik legnagyobb turisztikai vonzerővel rendelkező programja szervezésében együttműködik a Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület, Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata, a Városüzemeltető és Fenntartó Kft. és a Flesch Károly Nonprofit Kft.A rendezvény gerincét a sárkányhajók versenye jelenti, amely június 24–25-én lesz megszokott helyszínen a Mosoni-Duna Itató előtti szakaszán. A kísérőprogramok június 23-án este kezdődnek élő nagykoncerttel. A nevezéseket már mostantól várják a szervezők, április 3-tól pedig elindulhatnak az edzések is.Az előző évekhez képest idén egy új kategória is lesz az országos bajnokságban résztvevő csapatok számára: Premier MIX néven. Ők mostantól nem együtt versenyeznek az amatőr baráti, vagy céges hajóegységekkel. Az iskolás versenyeknél pedig már három korcsoportban indulhatnak a 10-18 éves fiatalok. Egy adott iskolás csapat több iskola tanulóiból is állhat.

A felnőtt csapatok nevezési díjában két edzés lehetőség is van, az iskolás csapatok számára viszont nincs nevezési díj. A versenyen való indulás feltétele az érvényes nevezési lap és a felelősségi nyilatkozat leadása, valamint a nevezési díj befizetése. Mindezeket személyesen a Flesch Központban (Mosonmagyaróvár, Erkel F. u. 14.) Hohner Barbaránál és Mihályi Nikolettnél adhatják le, vagy elküldhetik elektronikusan szkennelve a hohner.barbara@flesch.hu e-mail címre. Június 24-én, szombaton csak 200 méteres futamokat rendezünk MIX, férfi, női és Premier MIX kategóriákban. Június 25-én, vasárnap 200 méteres iskolás-, és 2000 méteres futamokat rendezünk. A nevezési lapon kérjük jelezni a 2000 méteres futamon való részvételi szándékot.Egy hajóegységbe maximum 20 főt lehet nevezni, amelyből egyszerre 16 evezős tartózkodhat a vízen. A MIX kategóriában a hajóban a maximum 16 versenyzőből minimum 6 női versenyzőt kell beültetni. Fontos, hogy a nevezéseket névre szólóan kell leadni. A leadott csapatösszetételt beszálláskor a stégmesterek ellenőrizni fogják. Fontos szabály, hogy egy versenyző egy adott kategórián belül kizárólag egy csapatban indulhat! A Premier MIX kategóriából szabad átjárás lehet bármelyik többi kategóriába. Az iskolás MIX kategóriában 3 korcsoport lesz, itt is egyszerre a hajóban maximum 16 versenyző tartózkodhat, köztük egy felnőttel. Április 3-tól már lehet edzés időpontokat egyeztetni a voluta.hajoberles@gmail.com e-mail címen. A kormányosokat az MVSE biztosítja.Amennyiben Ön nagyobb csapattal érkezik a VOLUTA VÍZI FESZTIVÁLRA, módjában áll csapatsátrat felállítani a rendezvény területén. Az induló csapatok sátrai egy helyen lesznek a rendezvény alatt, tehát itt, a fesztivál helyszínén folyamatosan meg is tudják jeleníteni a csapat arculatát, támogatóikat. Csapatsátor felállítását a jelentkezésnél kell jelezni.A szervezők várják idén is a csapatok jelentkezését, hogy mielőbb elkezdődhessenek a felkészülő edzések. Bízunk abban, hogy most is több település, vállalkozás, iskola, baráti társaság vesz részt ezen a csapatépítő, közösség összekovácsoló Fesztiválon. Reményeink szerint április 3-a után sárkányhajók népesítik be a Mosoni-Dunát hangos dobszó kíséretében, hogy június 24-25-én a legjobbak mérhessék össze tudásukat. Tartsatok velünk a XI. VOLUTA Nemzetközi Vízi Karneválon!