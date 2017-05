Lázár János: Vasúti felüljáró és autópályalehajtó 3,5 milliárdból Mosonmagyaróvárnak

Fotó: Kerekes István

Régi álma Mosonmagyaróvárnak egy vasúti felüljáró a Bécs-Budapest vasútvonal fölött, illetve egy újabb autópályalehajtó. Minderre ígéret érkezett a városba látogató Lázár János Miniszterelnökséget vezető minisztertől, aki Nagy Istvánnal, a térség országgyűlési képviselőjével és Árvay István mosonmagyaróvári polgármesterrel tartott közös sajtótájékoztatót a tárgyalás után. Sopron és Győr után a Lajta-parti város 3,5 milliárd forintos támogatásra számíthat.

Fotó: Kerekes István

- A kormány nem halat, hanem hálót szeretne biztosítani Mosonmagyaróvárnak. Kiemelt állami cél a város fejlesztése – hangsúlyozta Lázár János. Mint elmondta, Nagy Istvántól érkezett az a javaslat, hogy a kormány a munkahelyek teremtésében, az ipari park fejlesztésében segítsen, hogy a város iparűzési adóbevételeit tovább tudja bővíteni. Egy új ipari park feltárásából származó adóbevételek által a helyi önkormányzat a növekvő lakossági igényeket is ki tudja szolgálni.„A kormány legjobb szövetségesei azok a települések, melyek a gazdasági fejlesztéseikre kérnek pénzt. Mosonmagyaróvár kérése nem öncélú, ezért is szívesen támogatjuk az elképzeléseket" - szögezte le a politikus, aki szerint ez a téma aktuális a költségvetési törvény tervezetének tárgyalásakor. A kormány biztosítja a pénzt, a mosonmagyaróvári elképzelések 2018-2019-ben válhatnak valósággá.

A helyi önkormányzat kész tervekkel rendelkezik a beruházások végrehajtására. Az úthálózatot megtervezték, a vasúti felüljáró tervei is készen állnak. Lázár este lakossági fórumon beszélt az aktuálpolitikai ügyekről.A kis- és közepes városoknak is tervez fejlesztési programot a kormány, mely várhatóan idén ősszel indulhat. Ezt most készítjük elő. Mosonmagyaróvár ügyét azonban külön kezeljük, hiszen ilyen dinamikus fejlődés csak Budapest elővárosaiban tapasztalható – hangsúlyozta a Kisalföld érdeklődésére Lázár János.