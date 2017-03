Lakhatatlanná vált az otthonuk, Jánossomorja összefog a tűz károsultjaiért

A ház lakhatatlanná vált, miután a teljes tetőszerkezete leégett.

Amint arról korábban beszámoltunk, teljes terjedelmében leégett egy jánossomorjai családi ház tetőszerkezete hétfő délelőtt az Óvoda utcában. Csepregi Lilla és párja, Nagy Imre két lánygyermekkel élt a házban, ami mostanra lakhatatlanná vált.A Kisalföld megkereste a családot. Elmondták: összeomolva, még most is döbbenten szemlélik a tűz kártételét. Még nem tudják, hogyan tovább. Teljesen le kell bontaniuk, ami a házból maradt, otthonukat az alapoktól kell újra felépíteniük, ha emellett döntenek.

A család nem tudja, mi okozhatta a tüzet.

– Szörnyű, felfoghatatlan számunkra, ami történt. A szomszédok értesítettek bennünket, hogy lángol a tető. A párom, Lilla a tűzoltók előtt ért haza, de még akkor is égett a ház, amikor én odaértem. Minden olyan hirtelen történt, villámgyorsan kellett cselekednünk: mentettük, ami még menthető volt – meséli Nagy Imre.– Nem tudjuk, mi okozhatta a tüzet. Nem voltunk itthon, semmilyen műszaki eszköz nem volt bekapcsolva. A tűzoltók szerint a háztartási helyiségből csaptak fel a lángok – mondta lapunknak Csepregi Lilla. A család számára az önkormányzat négy hónapra biztosított lakást Jánossomorján.– A polgármester úr azonnal felajánlotta a segítségét, a hivatalok dolgozói is nagyon segítőkészek voltak, soron kívül fogadtak bennünket. Sokan, ismerősök és ismeretlenek is felajánlották a segítségüket, amiért mindenkinek nagyon nagy hálával tartozunk – hangsúlyozta Nagy Imre.

A családnak most rengeteg a dolga, intézik a tűzzel járó adminisztrációs ügyeket, összeírják, mekkora káruk keletkezett. Mentik, rendezik megmaradt dolgaikat.– Minden holmink kormos vagy vizes lett, az elektronikus eszközök tönkrementek, a mosógép szinte elolvadt. Jelenleg azon dolgozunk, hogy minél hamarabb eltakarítsuk a romokat. Gyorsan kell lépnünk, a párommal minél hamarabb vissza kell állnunk munkába, ezzel párhuzamosan lebontani, majd újraépíteni a házat – részletezte a férfi.A helyiek összefogtak, hogy segítsenek a családnak. Bella Zsolt alpolgármester szervezésében gyűjtést rendeznek. Várják mindazok jelentkezését, akik munkával, eszközökkel, anyagiakkal vagy akár együttérzésükkel enyhíthetik a család nehéz helyzetét.