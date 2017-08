Ki állja a helyreállítás költségeit?

Az Anubisz dolgozói szorgoskodnak a faágak összetakarításán a magyaróvári temetőben. A felvételen Lindi Elemér és Szokoli Károly küzd a sírokra dőlt gesztenyefával.

Rég nem látott vihar tombolt vidékünkön, Mosonmagyaróváron és környékén is fákat csavarva ki gyökerestől, ágakat törve le.A temetőket sem kímélte a hatalmas szélvihar. Buch Sándorné, az Anubisz Temetkezési Kft. ügyvezetője tájékoztatása szerint mindhárom mosonmagyaróvári temetőben és a szintén általuk kezelt jánossomorjaiakban is jelentős pusztítást végzett a vihar.– A temetők tulajdonosai a helyi önkormányzatok, mi a kezelők vagyunk, a sírhelyeket meg bérelni lehet. Mosonmagyaróváron a növényzetről a Városüzemeltető és Fenntartó Kft. (VÜF) gondoskodik. Ők végzik el a fák karbantartását, szükséges permetezését is. A hatalmas szél főként a régi síremlékeken mozdította el a köveket. Faágakat valamennyi helyszínen tört le a szél, ám ebből sehol sem lett nagyobb kár. A magyaróvári temetőben azonban a vihar egy gesztenyefát tört derékba, és ez zuhant rá a közelében lévő sírokra. A károk felmérése a törmelékek eltakarítása után kezdődhet meg – hangsúlyozta az ügyvezető, aki személyesen is érintett, hiszen szüleit is ezen a területen helyezték örök nyugalomra.

A magyaróvári temetőben összegyűjtötték a sírok közül a letört faágakat.

– Egyelőre még nem látjuk, hogy itt mekkora kár keletkezett. Mi nem rendelkeztünk biztosítással, és bízom benne, nem lesz nagyobb baj. Ugyanakkor azt ki kell emelnem, hogy egyéni biztosításokat lehet kötni, például viharkárokra, főként a nagyobb értékű síremlékek esetében – hívta fel a figyelmet Buch Sándorné. Az új síremlékek ára 200–300 ezertől másfél millióig terjed.A derékba tört gesztenyefa törzsét majd a VÜF szállítja el a jövő hét elején – addig ugyanis a város egyéb pontjain takarítják el a letört és kidőlt fákat.A magyaróvári temetőben többen szörnyülködve haladtak el a majd tíz sírt maga alá temető gesztenyefa mellett. „Olyan drágán megvesszük, és ekkora kár keletkezik!" – sóhajtott fel egy arra járó asszony, míg a másik arról érdeklődött, ki fizeti meg a kárt.Buch Sándorné megjegyezte: a temetőre nem kötnek külön biztosítást, a síremlékekről mindenkinek magának kell gondoskodnia (illetve akár biztosítást is kötnie).Kosár Tibor, a VÜF Kft. ügyvezetője érdeklődésünkre kifejtette, az olyan haváriák esetén, amikor egészséges fa dől ki hasonló viharban, mint a csütörtöki, nem térítik meg a kárt.

A temetőre nem kötnek külön biztosítást, a síremlékekről mindenkinek magának kell gondoskodnia.Ha a baj a kft. hibájából történik (például munkavégzés közben lezuhanó faág okoz bajt), akkor fizet a biztosítójuk. Úgy tudjuk, hogy a VÜF-höz péntek délutáni érdeklődésünkig két bejelentés érkezett káreseményről: a vállalat épületéről hullott cserép egy autóra, illetve a Deák téren kidőlt fa szintén egy személyautóban tett kárt. Az ügyvezető által elmondottakat megerősítette Tukovits Zoltán, a VÜF városüzemeltetési csoportvezetője is: olyan erős vihar tombolt csütörtökön, mely még az egészséges fákat is kikezdte. Így a már említett Deák téri vagy az ’56-os téren kidőlt juhar sem volt beteg. A Manninger-lakótelepen viszont találtak olyat, amelyik külsőleg épnek látszik, de belsejében már megjelentek a betegség tünetei.– A magyaróvári temetőben egészséges volt a gesztenyefa, egyébként nem lett volna ilyen hatalmas lombja. Sajnos a gesztenye egyébként is törékeny, főként ilyen nagy lombfelülettel. Hétfőn tudjuk leghamarabb eltávolítani – érvelt Tukovits Zoltán.