Kamu, hogy lelőtték az eltévedt őzet Mosonmagyaróváron

Póczik Richárd még kedd reggel is látta az őzet az udvaron a neki kihelyezett víz és kukorica mellett.

– Még kedd reggel is itt sétált a reggeli órákban az őz – mondta el a neve elhallgatását kérő idős férfi. – Néhány hete vettük észre, hogy valahol a kerítésen keresztül bejutott egy fiatal őz a kápolna udvarára. Aztán napokig elbújt, mire újra láttuk. Nagyon jó helye van itt az udvarban, a sok fa, bokor között könnyedén talál magának olyan odút, ahol elbújhat a kíváncsi szemek elől. Próbáljuk segíteni, ha már ide kóborolt. Raktunk ki neki friss vizet és egy kis élelmet is, hogy ne éhezzen.Az elmúlt napokban azonban az egyik internetes közösségi oldalon, valamint mára a városi közbeszédben is elterjedt az az álhír, hogy az állatot lelőtték.– Felháborító, hogy ilyen hírek terjednek – tette hozzá az idős férfi. – Azon igyekszünk, hogy visszajuttassuk őt a természetes élőhelyére. Több szervezetnél kértünk segítséget ehhez. Végül az önkormányzattól kaptunk ígéretet, hogy valaki kijön, megpróbálja befogni és visszavinni a természetes élőkörnyezetébe.Nem lesz azonban egyszerű megtalálni az őzet a szakembereknek sem. Többnyire a hajnali, csendesebb órákban mászkál, keresi az élelmet, napközben pedig könnyedén befészkeli magát a bokrok közé. Mi is próbáltuk megkeresni az állatot, ám ottjártunkkor nem találtuk.