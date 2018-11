Fogadj örökbe egy szívdobbanást! A legkisebbek is segítenek

A Hildegard Óvoda Szent Márton-napi rendezvényének bevételét, 207 ezer forintot adott át dr. Bertalan István kórház-igazgatónak.

Megható, hogy az óvónők irányításával az egészen kis gyermekek is átérzik az adományozás nagyszerűségét, s hogy ez a Kisalföld-kampány minden korosztályt megmozgat

Ide várjuk adományát



Mosonmagyaróvár és Vonzáskörzete Lakosságának Egészségügyi Ellátásáért Alapítvány, 11737076-20050980 (átutalásnál kérjük megjegyezni: "Fogadj örökbe egy szívdobbanást!").

Szeptember elején indította el a Kisalföld új közösségi kampányát, ezúttal a mosonmagyaróvári Karolina Kórház megsegítésére. A "Fogadj örökbe egy szívdobbanást!" kezdeményezésünk keretében már nagyon sok támogatót bemutattunk.A napokban szintén örömteli pillanatokat élhettünk át. Meglepődve hallottuk, hogy ezúttal a mosonmagyaróvári Hildegard Óvoda közössége és az intézménybe járó gyermekek szülei álltak a kampány mellé. Fehér Lászlóné óvodavezető, a szülői szervezet részéről dr. Bertalanné Gáncs Zsófia mellett minden csoportból egy-egy apróság látogatott a Karolina Kórházba, hogy átadja a Szent Márton-napi rendezvényen összegyűlt 207 ezer forintot.– Családi programunk – amely többéves hagyomány – célja, hogy Szent Márton emlékét megőrizzük. Szent Márton napja számunkra az önzetlenség, a szeretet és az adakozás ünnepét jelenti. Példáját követve arra igyekszünk felhívni a gyerekek és a szülők figyelmét, hogy mindenki tehet jót.Fontos, hogy a gyermekek már óvodáskorban megtanulják, hogy jó adni és másokon segíteni. Mindez megnyilvánulhat egy mozdulatban, egy mosolyban, egy odafordulásban, egy másért felajánlott imában, egy jókor teremtett csendben – mesélte az óvodavezető.Hozzátette: a rendezvényhez hagyományosan adománygyűjtés is kapcsolódik. Korábban a Családok Átmeneti Otthonát, a Gyermekek Átmeneti Otthonát, a hajléktalanszállót és rászoruló családokat is segítettek. Ezúttal pedig a "Fogadj örökbe egy szívdobbanást!" kezdeményezésünkhöz csatlakoztak.Lakosonként 100 forinttal, azaz összesen 350 ezer forinttal járul hozzá a kampányunk sikeréhez Hegyeshalom. Szőke László polgármester arról tájékoztatott, hogy a képviselő-testület egyhangúlag fogadta el a támogatást az október 25-i ülésen. – A Kisalföld sok esetben tükröt tart az olvasók felé. Nagyon jó, hogy a napilap kampányai kapcsán folyamatos a visszajelzés. Így láthatjuk, hogy például az alapítványi támogatásokat kik kapják – hangsúlyozta a hegyeshalmi faluvezető.– Magam is átéltem két szívinfarktust, és ott voltam azon a vadásznapon is, ahol a Lajta–Hanság Zrt. vezérigazgatója rosszul lett. Amikor a beszélgetések elhalkultak, drámai pillanatok szemtanúi lehettünk, és nagy szerencse, hogy helyben volt a gyors segítség. Magánszemélyként és a mecséri önkormányzat által is fizettem be támogatást a számlára – tudatta Csaplár Zoltán mecséri polgármester.Mosonudvar 100 ezer forintot utalt át a intenzívnek. A mosonszentmiklósi önkormányzat is, ahogy Bedő Csaba polgármester elmondta, anyagi lehetőségeihez mérten segíti az eszközbeszerzést: "Jó látni, ha baj van, össze tudnak fogni a nemes célért az emberek, az önkormányzatok, a vállalkozások!"A Jánossomorjai Társaskör a "Fut a város" programjának nevezési díját, 50 ezer forintot ajánlotta fel a "Fogadj örökbe egy szívdobbanást!" kampányra.