Családi napot tartottak a mosonmagyaróvári iskolában

Szeptemberben többek között dr. Török Ádám előadását, diákok alkotásaiból készült kiállítást és véradást is szerveztek a Móra-családprojekt keretében. Az elmúlt hétvégén tartották a családi napot, ahol szülők a gyerekekkel együtt szórakozhattak az egész napos programokon. Az alsós tanulók az iskolában kezdték a napot, ahol játékos, családhoz kapcsolódó feladatokat kellett, természetesen együtt szüleikkel, megoldani. A tesztek között szerepelt például a konyhai eszközök használata vagy a ruhahajtogatás is. Fél tizenkettőkor aztán indult a kisvonat, amely a Bicóra vitte a kicsiket, ahol már készült a finom ebéd a szülők jóvoltából. Persze játékos, sportos feladatok a felsősökre is vártak ezen a helyszínen, amelyeket szintén csak együtt a szüleikkel lehetett megoldani.Imréné Veverán Veronika, a programok egyik szervezője elmondta: szerencsére minden osztályban vannak nagyon lelkes szülők, akik megmozgatják és összefogják az osztályközösséget. Nélkülük sokkal nehezebb lett volna megszervezni ezeket az eseményeket. Csak így valósulhattak meg például azok az ugróiskolák is, amelyeket két szombaton a szülők segítségével festettek az iskola udvarára, vagy a kerítésfestés is, amelyet már a gyerekekkel együtt csináltak a lelkes anyukák és apukák.