7 éves kisfiú gondolta ki az újrahasznosított mécsest - fotók, videó

"Mi történik a sok mécsessel a mindenki keresztjénél halottak napja után?" - tette fel a kérdést egy évve lezelőtt a levéli temetőben a 7 éves Soma. A kisfiú kérdése nyomán születtek meg a ReMécsesek."A temetői gyertyagyújtás alkalmával azt kérdezte, mi lesz a mécsesek sorsa ott, a mindenki keresztjénél. Mondom, biztos kidobják őket, de megbeszéltük, hogy utánajárok. Így kerültem a VÜSZI Gödöllői Városüzemeltető Kft. vezetőjéhez, aki megerősítette a sejtésünket, valóban kidobják őket. Egyben a zöldhulladékkal, a művirágokkal, sörös dobozokkal, mindenestül. Illetve nem ők, hanem mi.Mi emberek nem foglalkozunk vele, és mondunk le róluk abban a pillanatban, ahogy a betonra helyezzük. A temetőgondnokság elvégzi a piszkos munkát, eltakarítják a romokat utánunk, már ha épp van autójuk, amivel elszállítsák és maradt gázolaj a tank alján. November 8-án csörgött a telefonom, az Igazgató Úr hívott, hogy másnap lesz a szállítás, ha szükségünk van a mécsesekre vigyük nyugodtan. És vittük, hogy megmutassuk igenis van ReMény és tudunk szemléletet formálni" - írta a kezdeményezés elindítója, Biró Szabolcs.A ReMécses projekt előzménye, hogy a "kezes-lábas" nevű játszóházuk kínál gyertyaöntés alkotó állomást is, családi napokon, karitatív programokon készítenek egyedi teamécseseket. Fejlesztettek egy biciklivel hajtott viaszreszelő gépet, segítségével a folyamat gyorsul, a reszelék hamarabb megolvad."Értékmentő ötletünk lényege, hogy a gyertyaöntésben szerzett többéves tapasztalatainkat és eszközeinket ötvözzük a szemléletformáló Recycling megoldással. Megfigyeltük, hogy a félig égett mécseseket a közkeresztnél már senki sem gyújtja újra, ezért, mint hulladék megy a kukába, és ami a legrosszabb: nem hasznosítják újra A csomagolásul szolgáló üvegkelyheket, fémkupakokat és a maradék mécseseket begyűjtjük, újraolvasztjuk és kanócozzuk, így forgatjuk vissza másod-, harmad-, illetve akárhányszor" - folytatja.A ReMécsest ÖKO kereskedelmi partnereknél szeretnék értékesíteni, ahol a vásárlók tudatos környezetvédők."A főpróba remekül sikerült, a srácok nagyon élvezték. A tömeges begyűjtésre és a feldolgozási technológia továbbfejlesztésére több ötletünk is van, ezekről később fogunk beszámolni. A folyamatba általános iskolás osztályokat, csökkent munkaképességű, fogyatékkal élő embereket is szeretnénk bevonni, ezáltal munkát biztosítunk a számukra" - zárta Biró Szabolcs.