Visszavonul a közszerepléstől az angol királynő férje

Ősztől visszavonul a közszerepléstől Fülöp edinburgh-i herceg, a brit uralkodó férje. Az idén 96 esztendős herceg döntését a Buckingham-palota jelentette be csütörtökön.A bejelentést a királyi ház tisztviselőinek meglehetősen váratlanul összehívott értekezlete előzte meg, amelyen a lordkamarás, a királyi háztartás legmagasabb rangú civil vezetője ismertette Fülöp herceg visszavonulásának hírét.A Buckingham-palota - a gyorsan elterjedt pletykákra reagálva - már a bejelentés előtt hangsúlyozta, hogy "nincs ok az aggodalomra" sem a 91 esztendős II. Erzsébet királynő, sem Fülöp herceg egészségi állapotával kapcsolatban.Az első számú londoni királyi rezidencia hivatalos közleménye szerint Fülöp augusztus végéig eleget tesz az előre egyeztetett programjában szereplő összes nyilvános megjelenési kötelezettségének, utána azonban már nem fogad el meghívásokat ilyen eseményekre.A Buckingham-palota hangsúlyozza, hogy a királynő "a királyi család más tagjainak támogatásával" folytatja közösségi szerepvállalását.A királyi család a twitteren is megosztotta a bejelentést:A bejelentés szerint Fülöp herceg - aki tavaly 110 hivatalos programon vett részt saját jogán - 780 társadalmi és jótékonysági szervezet elnöke, fővédnöke vagy tagja, és e szervezetekkel a jövőben is kapcsolatban marad, jóllehet "aktív szerepet nyilvános megjelenések formájában már nem vállal" ezeknek az intézményeknek a munkájában.Az utóbbi időben II. Erzsébet királynő is csökkentette kissé munkatempóját: nem tesz már például hivatalos külföldi utazásokat, és hazai hivatali kötelezettségei közül ő is egyre többet átad a királyi család fiatalabb tagjainak.Az udvar nemrégiben bejelentette, hogy az uralkodó - aki áprilisban ünnepelte 91. születésnapját - megválik 25 jótékonysági, közéleti, társadalmi és sportszervezet fővédnöki tisztségétől. Katalin hercegnő, II. Erzsébet unokájának, Vilmos hercegnek a felesége vette át például a wimbledoni tenisztornákat rendező patinás intézmény, az All England Lawn Tennis and Croquet Club fővédnökségét.Az uralkodó 1952, vagyis éppen trónra lépése óta volt a wimbledoni klub fővédnöke.II. Erzsébet királynő azonban több mint 600 más szervezetnek is a fővédnöke, és e tisztségek nagy többségét megtartja.Fülöp herceg már több mint öt évvel ezelőtt, a 90. születésnapja alkalmából vele és róla készült BBC-portréműsorban megígérte, hogy a jövőben jóval kevesebb nyilvános megjelenést vállal, mivel szavai szerint ebben a korban "az ember már lefelé tart fizikailag és szellemileg, és általában is jobb kiszállni még a szavatossági idő lejárta előtt".Ennek azonban az azóta eltelt években nem sok jelét adta, annak ellenére sem, hogy többször is kórházi kezelésre szorult.Néhány éve szívkoszorúér-elzáródás miatt esett át sürgősségi műtéten, és akkor orvosai ráparancsoltak, hogy most már pihenjen. Ezt az utasítást azonban jórészt elengedte a füle mellett és változatlan intenzitással folytatta hivatalos közszerepléseit.Az agg herceg nevéhez több, már megdöntött és jövőbeni rekord is kötődik. Ő az angol-brit monarchia 1200 éves történetének legidősebb királyi családtagja, egyben a leghosszabb ideje "szolgáló" uralkodói hitves: 65 éve számít uralkodói házastársnak, felesége ugyanis 1952-ben lépett az Egyesült Királyság trónjára.A királynő és Fülöp herceg az idén ünnepli 70. házassági évfordulóját, és ez is példa nélküli évforduló lesz a monarchia történetében.Fülöp ezért a házasságáért nem kevés áldozatot hozott. Ígéretes haditengerészeti karriert volt kénytelen szinte egyik pillanatról a másikra feladni, amikor feleségének édesapja, VI. György király 1952-ben, alig 56 esztendősen elhunyt, és Erzsébet hercegnő az Egyesült Királyság uralkodója lett.Fülöp hercegnek a királynő férjeként gyakorlatilag semmilyen alkotmányos szerepe nincs, állami ügyiratokba hitvesével ellentétben nem tekinthet bele, és formailag saját feleségének alattvalója.Fülöp azonban mindezen lemondások és áldozatok ellenére hat és fél évtizede a királynő és a királyi ház sziklaszilárd támasza, ahogy ezt az uralkodó is többször és nyilvánosan hangoztatta.